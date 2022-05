Sodnega cirkusa med Deppom in Heardovo kmalu konec

Sodni cirkus je trajal šest tednov. Obtožbe so resne, ustvarjena podoba pa je takšna, da se ne ve, kdo pije in kdo plača.

Foto: Reuters

S sklepnimi nagovori porote se danes v Falls Churchu v ameriški zvezni državi Virginija piše sklepno poglavje tožbe hollywoodskega igralca Johnnyja Deppa proti nekdanji ženi Amber Heard in njeni nasprotni tožbi. Sojenje je v ZDA glede na medijsko pokrivanje vzbujalo prav toliko pozornosti kot vojna v Ukrajini in strelski pohodi.

Depp je vložil tožbo proti nekdanji ženi zaradi obrekovanja in zahteva 50 milijonov dolarjev odškodnine zaradi komentarja, ki ga je leta 2018 objavila v Washington Postu. V njem Deppa sicer ne omenja, trdi pa, da je žrtev nasilja v družini.

Depp se je v komentarju očitno prepoznal in je vložil tožbo, pri čemer so za kraj sojenja izbrali Falls Church, kjer ima časopis, ki sicer ni predmet tožbe, svoj sedež. Heardova je udarila nazaj s tožbo za 100 milijonov dolarjev zaradi nasilja v družini, sodnik pa je obe tožbi združil v eno.

Moški proti ženski in ženska proti moškemu

Ker gre za tožbo proti ženski, je Depp seveda najel žensko odvetnico. Camille Vasquez je v sklepnem nagovoru poroti dejala, da je Heardova Deppu uničila življenje z lažmi o nasilju v družini.

Heardova si je iz istega razloga kot nekdanji mož izbrala moškega odvetnika, Bena Rottenborna, ki je porotnike prepričeval, da je Deppova tožba brezpredmetna, saj v omenjenem članku ni bil nikjer omenjen z imenom, prav tako v njem ni bilo nobenih podrobnosti iz njunega skupnega življenja. Izgubo ugleda naj si, je dejal, Depp pripiše kar sebi, saj je znan po zlorabah alkohola in mamil.

Sprva lepo, nato zloraba mamil, alkohola in ljubosumje

Heardova je pričala, da je bilo v odnosu sprva lepo. Srečala sta se na snemanju filma The Rum Diaries, kjer se je prižgal ogenj ljubezni med slavnim igralcem in igralko, ki si je šele gradila kariero.

Kmalu je ugotovila, da ima princ na belem konju težave z zlorabo mamil in alkohola, pa tudi, da je ljubosumen, saj ji je prepovedal sprejemati vloge, ki so vključevale seks.

Redno naj bi jo tepel, med enim od prepirov pa jo je menda spolno napadel s prazno steklenico alkoholne pijače. Foto: Reuters

Depp: Tepla me je ona

Depp trdi, da je vse laž, da v življenju še ni udaril ženske in da ga je pravzaprav tepla ona.

Če je skušal s tožbo oprati svoj ugled, se je uštel, saj se je proces spremenil v javni spektakel, v katerem se je oprala gora umazanega perila, igralec pa je bil prikazan kot ljubosumen pijanec. A tudi Heardovi sojenje ni pomagalo.

Depp je v sredo s klopi za priče dejal, da je tožbo vložil, da pove svojo plat zgodbe, ki ga bremeni že šest let. Heardova je povedala, da je bila med procesom žrtev kampanje obrekovanja, ki jo je zrežiral Depp in traja, odkar je dala vlogo za ločitev. Foto: Reuters

Ona trdi, da jo je pretepal, on trdi, da je ni. On trdi, da mu je odrezala prst, ona trdi, da je to popolna laž. On trdi, da ga je pretepala ona, kar ona zavrača kot popolno laž.

Prva klofuta zaradi tetovaže

Prvič naj bi jo oklofutal, ko se je zasmejala eni od njegovih tetovaž leta 2013, ko sta bila še polna medsebojne ljubezni, potem je to popravila na leto 2012, kar je Vasquezova izpostavila kot dokaz, da laže.

Porotniki so si lahko ogledali več fotografij, na katerih naj bi bile vidne posledice klofut na obrazu Heardove, kar je Vasquzova opredelila kot igro ženske, ki je pripravljena narediti vse za uspeh. Fotografijo s posledicami klofute, ki naj bi mu jo primazala Heardova, je prikazala tudi Deppova stran.

Kdo bo uspešnejši pri porotnikih?

Sodni cirkus je trajal šest tednov. Obtožbe so resne, ustvarjena podoba pa je takšna, da se ne ve, kdo pije in kdo plača. Vsak si je ustvaril svoje mnenje, vsaj glede na verbalno in pisno nasilje v javnosti do Heardove, pa jih je več prepričal Depp. Vprašanje pa je, kdo je bil uspešnejši pri porotnikih.

Depp je vmes že tožil britanski tabloid Sun, ki ga je opisal kot nasilneža in pretepača žene, vendar je tožbo leta 2020 izgubil.

Heardova ima na svoji strani Ameriško zvezo za državljanske svoboščine (ACLU), saj je njihova "ambasadorka".

Znani v bran

V igri je tudi ustanovitelj Tesle Elon Musk, h kateremu se je Heardova na kratko zatekla, ko se je razšla z Deppom, pa tudi igralčeva nekdanja spolna partnerka, igralka Ellen Barkin, ki je pričala, da je bil Depp nenehno pijan.

Manekenka Kate Moss pa je v njegovo korist zanikala obtožbo, da jo je na Jamajki porinil po stopnicah.

Porota nima lahkega dela pri odvezovanju gordijskega vozla medsebojnih očitkov o zlorabah, nasilju, laganju, motivih, saj sta oba sodelujoča poklicna igralca in znata prikazati ustrezna čustva, pa če so resnična ali ne.

Spopad poteka tudi po družbenih medijih, Depp ima večjo množico podpornikov, zato prihaja do nesramnih in grozečih napadov na Heardovo.