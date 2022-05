Johnny Depp na sodišče prišel v srbski kravati #foto

V sredo so se v Virginiji nadaljevala zaslišanja v sodnem procesu med nekdanjima zakoncema Amber Heard in Johnnyjem Deppom. Največ pozornosti je pritegnilo pričanje manekenke Kate Moss, nekdanjega Deppovega dekleta, ki je zanikalo trditve Amber Heard, češ da naj bi jo Depp nekoč porinil po stopnicah.

"Nikoli me ni ne porinil, ne udaril ali vrgel po stopnicah," je dejala supermanekenka, ki je bila z Deppom v zvezi med letoma 1994 in 1997.

Kate Moss je prek videopovezave pričala iz svojega doma v Veliki Britaniji. Foto: Reuters

Medtem pa je pozornost srbskih medijev bolj kot Kate Moss pritegnil modni izbor igralca, ki je tokrat oblekel sivo obleko, modro srajco in kravato, ki jo je dobil - v Srbiji.

Ni skrivnost, da se igralec v Srbiji dobro počuti, v zadnjem času se je tam večkrat mudil in očitno je med obiskom dobil ali pa kupil tudi kravato, ki so jo navdihnili mozaiki beograjske cerkve svetega Save. To kravato kot spominek prodajajo v cerkvi (in njihovi spletni trgovini), stane pa deset tisoč dinarjev oziroma 85 evrov.

Foto: Profimedia

Depp je Srbijo obiskal lansko jesen, ko je tam promoviral animirano serijo Puffins, znova se je vrnil februarja letos, ko mu je srbski predsednik Aleksandar Vučić podelil odlikovanje za zasluge v kulturi in promocijo Srbije v tujini.

Depp je takrat izjavil, da ga v Srbiji navdušuje praktično vse, še posebej pa je izpostavil čevapčiče in slivovko.

