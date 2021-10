Partnerica srbske premierke očarala Johnnyja Deppa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Johnnyja Deppa so v Beogradu na vsakem koraku oblegale trume oboževalcev. Foto: Reuters

Hollywoodski zvezdnik, ki je v Beogradu promoviral svoj novi projekt, se je v družbi predsednice srbske vlade in njene dolgoletne partnerice menda zelo dobro počutil.

Te dni se v Srbiji vse vrti okoli filmskega igralca Johnnyja Deppa, ki je v Beograd prišel promovirat animirano serijo Puffins Impossible, v kateri je svoj glas posodil glavnemu junaku.

Srečal se je s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, na vsakem koraku so ga oblegale množice oboževalcev, na slavnostni projekciji animirane serije pa se je odlično počutil ob srbski premierki Ani Brnabić in njeni partnerici Milici Đurđić, ob kateri je tudi sedel. Prav slednja ga je po poročanju srbskih medijev menda povsem očarala.

Milica Đurđić in Ana Brnabić na paradi ponosa v Beogradu leta 2019 Foto: Reuters

Ana Brnabić in Milica Đurđić, ki je zdravnica, sta v razmerju že več let, spoznali pa sta se v nekem beograjskem nočnem klubu. Milica je leta 2018 s pomočjo zunajtelesne oploditve zanosila in februarja 2019 se jima je rodil sin Igor.

Po srbskih zakonih Milica velja za mater samohranilko, premierka Ana Brnabić se zato v matično knjigo ne more vpisati kot eden od Igorjevih staršev.

