Filmski igralec Johnny Depp je v torek prispel v Beograd, kjer promovira animirano serijo Puffins. Serija, v kateri so glavni liki morske ptice, ki jim v slovenščini pravimo mormoni, je nastala pod okriljem produkcijske hiše s sedežem v Srbiji, Depp pa je v njej svoj glas posodil glavnemu junaku Johnnyju Puffu.

Johnny Puff oziroma lutka z njegovo podobo je bilo tudi darilo, ki ga je Depp prinesel na srečanje s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Politik, ki je na Instagramu tako dejaven kot njegov slovenski kolega Borut Pahor, je Deppu na tem družbenem omrežju posvetil kar tri objave, ob eni od fotografij je zapisal: "Hvala, dragi Johnny, za vse, kar delaš za promocijo Srbije."

"Počaščen sem, da je Johnny Depp obiskal našo državo, še posebej sem mu hvaležen za čudovito darilo, Johnnyja Puffa, ki sem ga dobil," je ob še eni fotografiji srečanja na Instagramu zapisal Vućić, "predvsem pa v zadnjih desetih letih še nisem doživel, da bi bile dame v mojem kabinetu tako delavne, vse so bile pripravljene dlje ostati v službi, uredile pa so se kot še nikoli do zdaj. Zagotovo je to zaradi mene, ne pa zaradi Johnnyja Deppa."

