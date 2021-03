Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je opravičil istrskim vinarjem, potem ko je v soboto izjavil, da je istrska malvazija "odvratno vino, ki ga ne more nihče piti" in da so srbska vina veliko bolj kakovostna.