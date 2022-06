Johnny Depp se je v torek pridružil družbenemu omrežju TikTok. Do zdaj ima na profilu le eno objavo, z njo pa se je zahvalil svojim oboževalcem, ki so ga podpirali med sodnim sporom z nekdanjo ženo Amber Heard.

"Vsem mojim dragocenim, zvestim in neomajnim podpornikom – skupaj smo bili povsod in videli vse. Vsi smo šli po isti poti in skupaj storili pravo stvar, ker vam je bilo mar. Zdaj pa gremo vsi skupaj naprej," je zapisal ob posnetkih množic, ki so ga podpirale med sojenjem, ter utrinkih s koncertne turneje, na kateri je trenutno z glasbenikom Jeffom Beckom.

Poglejte:

Ni trajalo dolgo, pa se je na objavo odzvala Amber Heard. "Medtem ko Johnny Depp pravi, da gre naprej, pravice žensk nazadujejo," je sporočila v izjavi za javnost in znova okrcala odločitev sodišča v njenem sporu z Deppom: "S to sodbo so žrtvam nasilja v družini sporočili, da jih mora biti strah spregovoriti."

