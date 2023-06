Johnny Depp: To se mi je zdelo šokantno

V drami V pričakovanju barbarov (Waiting for the Barbarians) spremljamo Sodnika (Mark Rylance), administratorja izoliranega obmejnega naselja na meji neimenovanega cesarstva, ki se veseli mirne upokojitve, dokler ne prispe polkovnik Joll (Johnny Depp), čigar naloga je poročanje o delovanju "barbarov" in o varnostni situaciji na meji. Sadist Joll na krut način zaslišuje in muči domorodce, da bi upravičil načrtovano operacijo preganjanja domorodcev še višje v hribe. Ravnanje polkovnika in njegovega enako krutega namestnika z "barbari" privede Sodnika do krize vesti in donkihotskega dejanja upora.

Film temelji na istoimenskem romanu južnoafriškega pisatelja J. M. Coetzeeja iz leta 1980, nad katerim se je navdušil tudi igralec Johnny Depp: "Šokantno se mi je zdelo dejstvo, da sem čutil, da je v njej vse resnično in na veliko področjih relevantno tudi za današnji čas. Moč rodi moč, tudi tam pa obstajajo tisti, ki odločajo, kdo jim sledi, kdo je nepotreben, koga se lahko znebijo. In vse te odločitve sprejemajo ljudje na vrhu."

Johnny Depp v filmu nastopa v vlogi antagonista oziroma zlobneža. Zvezdnik je priznal, da se mu pri tovrstnih likih vedno zdi najbolj zanimivo to, da se takšni ljudje enostavno ne zbudijo nekega jutra in se odločijo, da bodo počeli zlobne stvari in storili čim več škode drugim. "Joll se meni ni zdel običajen antagonist. To bi bilo prelahko. Razmišljal sem, kaj je Jolla privedlo, da je postal tak. To, da je brez čustev? To, da je sociopat ali psihopat? Ali morda v sebi nosi srce zlomljenega otroka? Mogoče pa ga je v tako osebo oblikovala vzgoja njegovih staršev," je dejal.

Johnny Depp v prizoru iz filma. Foto: promocijsko gradivo Pojasnil je, da je ugotovil, da Jolla oblikuje niz postavljenih zidov, s katerimi se želi zaščititi pred čutenjem česarkoli, da se mu zdi, da je zaradi tega v resnici žrtev sam sebe in svojih prepričanj. To potrjujejo tudi sončna očala, ki jih v filmu zelo pogosti nosi in so po besedah Deppa ključna za vzdrževanje Jollovega oklepa, obenem pa simbolizirajo situacijsko slepoto, zaradi katere ne uvidi krutosti svojih dejanj vse do konca filma.

