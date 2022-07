Zaradi takšnega zapleta so skoraj izgubili dovoljenje za snemanje

Nocoj ob 19.45 si boste na Planetu lahko ogledali kriminalni triler Podkupljeno mesto (Broken City), v katerem bodo v glavnih vlogah nastopili Mark Wahlberg, Catherine Zeta-Jones in Russell Crowe. Wahlberg je v intervjuju spregovoril o tem, kaj ga je pritegnilo k sodelovanju pri tem filmu, kako se je ujel s preostalo igralsko zasedbo in zakaj so med snemanjem skoraj zašli v hude težave.

V podkupljenem mestu, polnem krivic, se nekdanji policist Billy Taggart (Mark Wahlberg) poskuša odkupiti – in maščevati – najvplivnejši osebnosti v mestu, županu Hostetlerju (Russell Crowe), ki ga je prelisičil. Billy je neustavljiv v svoji zagnanosti, da doseže pravico, in žilavosti, ki jo je pridobil na ulicah, obenem pa je županova najhujša mora.

Mark Wahlberg je sprva spregovoril o tem, kaj ga je pritegnilo k sodelovanju pri tem filmu: "Scenarij je bil izredno dobro napisan. Spomnil me je na vse uspešnice, ki sem jih gledal kot otrok, poleg tega pa sem bil prepričan v to, da bomo lahko sestavili zelo talentirano igralsko osebo. To predvidevanje se je izkazalo za pravilno, saj so se projektu pridružili Catherine Zeta-Jones, Russell Crowe, Jeffrey Wright, Barry Pepper in Kyle Chandler. Sestavili smo spektakularno igralsko zasedbo, prav tako pa je izjemno napisana tudi vloga za vsakega igralca."

Mark Wahlberg, Russel Crowe in Jeffrey Wright v prizoru iz kriminalnega trilerja Podkupljeno mesto. Foto: IMDb Igralec je nato priznal, da kljub odlični zasedbi delo ni potekalo tako, kot je menil, da bo. "Ko delaš s takšnimi profesionalci, ti na snemanje vedno pridejo izredno pripravljeni. Snemanje prizorov je tako potekalo gladko in posledično hitro, zato se praktično nismo imeli časa spoznati med seboj ali se družiti zunaj delovnega časa."

Film so snemali v New Yorku in snemanje je po zvezdnikovih besedah potekalo odlično, a vmes so skoraj zašli v težave. "Med snemanjem prizora, v katerem se moj lik napije in razbija steklenice ter divja po ulicah, smo imeli veliko težavo. Skoraj so nam vzeli dovoljenje za snemanje! V New Yorku si v preteklosti lahko počel, kar si želel. Zdaj pa smo bili nenehno pod mikroskopom. Četudi smo imeli dovoljenje za tovrstno početje, bi to očitno moral početi v milejši obliki kot sem. In tako je nastala velika težava."

Mark je pri nastajanju tega filma sodeloval tudi kot producent. K tej vlogi ga je spodbudil režiser Allen Hughes, ki mu je tudi predstavil scenarij. O razliki med delom producenta in igralca je Mark ob koncu povedal: "Vedno si želim biti tudi producent, saj imaš tam večji kreativni nadzor. Če to ni mogoče in sodelujem samo kot igralec, pa se vedno trudim, da s svojo igro izpolnjujem vizijo, ki jo ima neki drugi producent."

Kriminalni triler Podkupljeno mesto (Broken City) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 19.45. Ne zamudite pa še akcijske komedije Krij mi hrbet (Hitman's Bodyguard), ki sledi ob 22.00! Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.

