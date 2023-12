Zvezdnik o filmski uspešnici, posneti po resnični tragediji: Moral sem biti del tega

Zgodba filma spremlja resnične dogodke, ki so se zgodili 15. aprila 2013 v času bostonskega maratona, ko sta eksplodirali bombi, postavljeni blizu cilja. Zgodbo pripovedujejo resnični ljudje, ki so tistega dne sodelovali pri reševanju žrtev in pri iskanju storilcev. Ed Davis (John Goodman), policijski načelnik Bostona, je odigral ključno vlogo v iskanju bratov, ki sta bila kriva za napad. V bombnem napadu je umrlo pet oseb, vključno z osemletnim dečkom.

Bombi sta bili postavljeni v ekonomloncih, polnih žebljev. Eden od policistov je nekaj dni po napadu podlegel poškodbam, ranjenih pa je bilo več kot 260 oseb. En od napadalcev, Tamerlan Carnajev, je umrl v strelskem obračunu s policijo, njegovega brata Džoharja pa so aretirali dan po napadu. Mark Wahlberg igra Tommyja Saundersa, bostonskega policista, ki je sodeloval pri glavnem delu preiskave, Michelle Monaghan pa njegovo ženo Carol Saunders.

Mark Wahlberg, ki prihaja iz teh krajev, je, ko je videl, kako močno je njegovo skupnost prizadel bombni napad na bostonskem maratonu leta 2013, vedel, da mora prevzeti odgovornost in zagotoviti, da bo kakršnakoli filmska interpretacija te zgodbe obravnavana na pravi način.

Wahlberg je na začetku sicer malo okleval, ali bi sodeloval pri tem filmu. "Velikokrat sem govoril o tem, da sprva nisem želel sodelovati pri filmu. Toda sčasoma sem spoznal, da moram biti del tega in da moram prevzeti odgovornost, da se z zgodbo ravna s spoštovanjem in skrbnostjo, ki si jo zasluži."

Da bi mu pomagal povedati tragično, a navdihujočo zgodbo, je Wahlberg, ki igra narednika Tommyja Saundersa, izbral režiserja Petra Berga. Dvojec je pred tem sodeloval že pri dveh filmskih uspešnicah, posnetih po resničnih dogodkih: Edini preživeli (Lone Survivor) in Katastrofa na Horizontu (Deepwater Horizon).

"Želeli smo pokazati, kako se je mogoče pobrati in iti naprej, če doživiš takšno tragedijo," je dejal režiser. "Ne glede na to, kako močno sta to skupnost prizadela ta dva strahopetca, se je mesto odzvalo z res neverjetno ljubeznijo, sočutjem in enotnostjo. Bilo je zelo ganljivo in to je bil velik razlog, zakaj smo želeli povedati to zgodbo."

