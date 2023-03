Mark Wahlberg: Počutil sem se kot v šolskem priporu

V akcijskem trilerju mora James Silva (Mark Wahlberg), operativec najbolj cenjene enote Cie, s pomočjo tajne skupine komandosov poiskati in pripeljati na varno moškega, ki poseduje izredno občutljive informacije. Te bi v napačnih rokah ogrozile številna življenja. James se zaveda, da bodo potrebna velika žrtvovanja, če želi misijo uspešno opraviti. Vohunske igre so namreč neusmiljene.

V tem filmu je Mark Wahlberg že četrtič v karieri sodeloval z režiserjem Petrom Bergom. "Imava podoben okus za filme, razumeva se in drug iz drugega potegneva vse najboljše. Poznava močne in šibkejše lastnosti drug drugega. Rada se imava," je pojasnil Wahlberg.

Kako pa ga je režiser prepričal o sodelovanju pri akcijskem trilerju 22 milj (22 Mile)? "Opomnil me je, da sva do zdaj snemala samo napete resnične zgodbe, zato si je zaželel, da bi se preizkusila v nečem, pri čemer se lahko sprostiva in uživava ter pozabiva na odgovornost uprizarjanja resničnih zgodb. Sprva bi moral moj lik nastopati samo v nekaj prizorih, nato pa sva se oba zaljubila vanj in se začela osredotočati nanj, saj je šlo za lik z izredno izoblikovanim mnenjem, ki pa ga je znal tudi dobro izraziti," je odvrnil igralec.

Mark Wahlberg posledično v tem filmu največ govori in ima tudi najdaljše monologe v svoji karieri. Na vprašanje, kako se je spopadel s tem izzivom, je zvezdnik odgovoril: "Vsak dialog sem ročno prepisal na list papirja. Petkrat zjutraj in petkrat zvečer, saj si na takšen način nekaj najlažje zapomnim. Počutil sem se kot v šolskem priporu, saj sem se tudi tam učil na tak način."

Ne glede na to je igralec poudaril, da filmska zgodba prinaša močne ženske like, ki so prav tako pomembni, a običajno niso deležni takšne prepoznavnosti, kot si jo zaslužijo. S tem je meril na soigralke Lauren Cohan, Rondo Rausey, Natasho Goubskaya in druge.

Akcijski triler 22 milj (22 Mile), ki je obenem premiera meseca, si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 20. uri. Sledila mu bo akcija Plačanci (Expendables) z začetkom ob 22. uri. Druge ekskluzivne vsebine si lahko brezplačno ogledate tudi na Planeteka.si.

