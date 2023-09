Vikend filmi na Planetu

V soboto ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali romantično dramo 10 stvari pred razhodom (10 Things We Should Do Before We Break Up) s Christino Ricci v glavni vlogi, ki govori o Abigail, materi samohranilki, ki ima težave s svojim fantom Benom.

10 stvari pred razhodom (10 Things We Should Do Before We Break Up) Foto: promocijsko gradivo

Po burnem prepiru se Abigail odloči, da se morata raziti. Ben se s tem ne strinja, zato predlaga, da morata prej izpolniti seznam desetih stvari. Skupaj se podata na niz dogodivščin, medtem pa poskušata ugotoviti, ali naj ostaneta skupaj ...

Ob 21.25 sledi romantična komedija Na pol poti (Middle Of Nowhere) s Susan Sarandon. V filmu vidimo, kako problematičnega fanta Doriana pošljejo njegovi rejniki čez poletje k stricu v majhno mesto. Hkrati pametna in odločna Grace ugotovi, da se je njena sebična mama Rhonda odločila vložiti denar v prihodnost svoje mlajše hčerke Taylor, ki naj bi postala najstniška lepotna kraljica, namesto v Graceino prihodnost, ta si želi postati zdravnica.

Na pol poti (Middle Of Nowhere) Foto: promocijsko gradivo

Dorian se domisli, da bo denar služil s preprodajanjem marihuane in njegova nova prijateljica Grace nerada privoli, da bo njegova voznica, da bi si na tak način plačala študij. Med njima se rodi nenavadno prijateljstvo, ki kmalu preraste v trikotnik, ko se Taylor zaljubi v Doriana, Dorian pa ugotovi, da ljubi Grace.

Nedeljski večer bo na Planetu v znamenju dobrodelnosti. Poleg posebne oddaje Humanitarni Fejmiči in studijske oddaje Planet pomaga: Poplave 2023 bo na sporedu tudi posebna dobrodelna oddaja Milijonarja, v kateri bodo Tina Gaber, Saša Lendero in Marko Miladinović poskusili zbrati čim več sredstev za prizadete v nedavnih katastrofalnih poplavah.

Nedelja se bo na Planetu končala akcijsko, saj bo po koncu dobrodelnega programa na sporedu še akcijski triler 22 milj (Mile 22) z Markom Wahlbergom, ki igra Jamesa Silvo, operativca najbolj cenjene in najmanj razumljene enote Cie.

22 milj (Mile 22) Foto: promocijsko gradivo

Ob pomoči tajnega moštva komandosov mora zavarovati "paket" – možakarja, ki ima podatke, pomembne za preživetje vseh – in ga dostaviti na varno. Mu bo uspelo? Koga bo moral za to žrtvovati? Vohunske igre so neusmiljene.

V soboto vas na Planetu čakata komediji 10 stvari pred razhodom in Na pol poti, v nedeljo po večeru dobrodelnosti pa si boste na Planetu lahko ogledali še akcijski triler 22 milj.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.