L'Etape Slovenija by Tour de France s prenosom na Planetu

V nedeljo, 3. septembra, od 9. ure naprej boste na Planetu lahko spremljali kolesarski dogodek L'Etape Slovenija by Tour de France. Družabni kolesarski dogodek s tekmovalno noto za amaterske kolesarje ter z udeležbo ambasadorja dirke in našega kolesarskega asa Mateja Mohoriča. Na gorenjskih cestah bomo tako lahko spremljali tudi napet boj za rumeno, zeleno in pikčasto majico.