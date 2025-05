Organizacija Amaury Sport Organisation (A. S. O.) je naziv Kolesarsko mesto (fr. Ville à vélo) do zdaj podeljevala zgolj mestom, ki so že gostila etapne preizkušnje Dirke po Franciji, mesto Kranj pa je prejemnik naziva kot prvo mesto, ki gosti "le rekreativno različico kolesarske preizkušnje L'Etape Slovenia by Tour de France", so na mestni občini Kranj pojasnili na današnji novinarski konferenci.

Kranj je prejel naziv z dvema kolesoma od maksimalnega števila štiri. Kranjski župan Matjaž Rakovec verjame, da bo to v mesto pripeljalo še več tujih turistov. "Navedeni bomo v vseh katalogih Dirke po Franciji, v izjemno čast nam je, da smo prvo mesto, ki še ni organiziralo francoskega Toura, bi si pa tega želeli, a to ni v mojih rokah," je priznal Rakovec.

Foto: Alenka Teran Košir

Kranj je izpostavil kot športno in kolesarsko mesto z bogato kolesarsko zgodovino ter dodal, da v občini veliko pozornosti namenjajo kolesarski infrastrukturi. V občini se lahko pohvalijo že z 80 kilometri kolesarskih stez, stalno nadgrajujejo tudi sistem izposoje koles, v katerem je trenutno že več kot 210 koles, lani pa so zabeležili več kot sto tisoč izposoj. "Ljudje se navajajo uporabljati kolesa namesto avtomobilov," pravi župan. Dodaja, da je ključno, da ljudi na vsakem koraku spodbujajo k uporabi koles in zdravemu načinu življenja.

Rekreativni Tour v Kranju že četrtič

Kranj bo letos rekreativno kolesarsko preizkušnjo L'Etape Slovenia gostil že četrtič. Gre za uradni dogodek za amaterske kolesarje iz serije dogodkov Tour de France, ki potekajo po celem svetu.

Predstavnik A. S. O. Mathieu Clanchin, ki je bil prisoten na novinarski konferenci, je pohvalil odlično delo Kranja pri organizaciji dogodka in spodbujanju kolesarstva ter vlaganju v kolesarsko infrastrukturo. "Kranj je primer dobre prakse," je dejal Clanchin in pojasnil, da so Kranju naziv dodelili zato, da spodbudijo še druga mesta, da investirajo v kolesarjenje, vendar to nima neposredne povezave z lobiranjem za gostovanje Toura v Sloveniji, je povedal v pogovoru za Sportal.

Predstavnik A. S. O. Mathieu Clanchin je navdušen nad Slovenijo. Foto: Alenka Teran Košir

Mohorič si želi, da se še več ljudi okuži z virusom kolesarjenja

Ambasador dirke L'Etape je tudi letos profesionalni kolesar Matej Mohorič (Bahrain - Victorious), ki dvodnevni kolesarski praznik (6. in 7. 9.2025) vidi kot odlično promocijo za Kranj kot mesto, ki je po njegovem mnenju izvrsten poligon za kolesarjenje in pravi mali raj.

"Dirka povezuje vse generacije in vsako leto pritegne več tujcev, vsi so navdušeni. Taki dogodki še več ljudi okužijo z virusom kolesarjenja. Ponosen sem na to, da sem ambasador dirke in da tudi preko nje dobimo sredstva za mojo fundacijo, ki zelo podpora tudi mladinsko reprezentanco, da se ta lahko udeleži čim več dirk."

Pogovor z Matejem Mohoričem bomo na Sportalu objavili danes zvečer.

Preberite še: