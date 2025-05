Matej Mohorič po, kot ocenjuje sam, katastrofalnem začetku sezone, kjer mu je načrte kar dvakrat prekrižala bolezen, za nameček je grdo padel na dirki Pariz–Roubaix, verjame v bolj tekoče nadaljevanje sezone in pri tem polaga na srce: "V življenju so vzponi in padci, pomembno je le, s kakšno motivacijo greš naprej in kako se soočaš s porazi." Pred Dirko po Franciji ga čakata še nastop na Dirki po Švici in državno prvenstvo konec junija. V intervjuju za Sportal je spregovoril tudi o hitro bližajočem se Touru in Jakobu Omrzelu, čudežnem dečku slovenskega kolesarstva, s katerim je dirkal v Franciji.

Matej Mohorič je imel pred začetkom sezone višja pričakovanja, kot pa je končni izkupiček. Na novinarski konferenci, namenjeni predstavitvi Kranja kot 'Kolesarskega mesta', kjer je nastopil kot ambasador rekreativne kolesarske dirke Merkur Zavarovalnica L’Etape Slovenia by Tour de France, je bil glede dozdajšnjega dela sezone povsem odkrit – uvod v sezono je s tekmovalnega vidika označil kar za katastrofalen.

"Naredili smo kar nekaj napak, dvakrat mi je načrte prekrižala bolezen, svoje pa je dodal še padec na dirki Pariz–Roubaix. Ampak tako je – v življenju so vzponi in padci, pomembno je le, s kakšno motivacijo greš naprej in kako se soočaš s porazi. Jaz sem enako nasmejan kot sem bil pred sezono in verjamem, da bo kmalu spet bolje in da se bodo zvezde enkrat znova poravnale," ostaja optimističen 30-letni kolesarski as, ki se je pred dnevi vrnil z dirk po francoski Bretaniji.

Foto: Guliverimage

V nadaljevanju ga čaka desetdnevni postanek doma, kjer bo opravil še nekaj medijskih obveznosti, nato pa se vrača v Monaco. Pred Dirko po Franciji (od 5. do 27. julija) ga čakata še nastopa na Dirki po Švici (od 18. do 21. junija) in državnem prvenstvu, ki bo konec junija v Celju. Ob robu dogodka si je Mohorič vzel čas tudi za bralce Sportala.

Intervju: Matej Mohorič

Matej, začetek sezone ste ocenili kot katastrofalen. Kdaj ste se spet začeli počutiti dobro v svoji koži?

Še zdaj se ne počutim tako, kot bi se moral, saj imam zaradi padca na dirki Pariz–Roubaix precej ran po telesu, ampak verjamem, da se bom v doglednem času "sestavil" in bom do Dirke po Franciji (od 5. do 27. julija, op. a.) že tisti pravi stari Matej.

Vračate se iz Francije, kjer ste nazadnje nastopili na enodnevni dirki Tro–Bro Léon, znani kot mini Pariz–Roubaix ali Zahodni pekel. Verjetno je bilo dirkanje na trasi s številnimi neasfaltiranimi odseki posebna izkušnja?

Da, bila je res zelo zanimiva dirka. Že na treningu sem imel dober občutek in verjel, da bom na tekmi med najboljšimi, a me je proti koncu malo zmanjkalo. V zadnji uri sem ostal brez glikogena in, kot rečemo v kolesarskem žargonu, z glavo zadel v zid. Do cilja sem se potem pripeljal le še mukoma. Trasa je bila res čudovita, slikovita, skoraj pravljična. Še posebej med ogledom, ko nas je spremljalo lepo vreme. Na dan dirke pa je bila zgodba povsem drugačna – vreme je bilo naravnost katastrofalno. Deževalo je tako močno, kot da bi ves čas stal pod tušem.

Na dirki Tour du Finistère se vam je v ekipi Bahrain - Victorious pridružil tudi 19-letni Jakob Omrzel, ki velja za trenutno največji talent v slovenskem kolesarstvu. Kaj lahko poveste o tem mladem kolesarju, ki je še lani vozil v mladinski konkurenci? Kako vidite njegove kvalitete, kakšno prihodnost mu napovedujete?

Vsi smo navdušeni nad njim. Najpomembneje je, da je res super oseba – ima dober značaj, poleg tega pa je tudi na kolesu izjemen. Ima odlično mašino, kot radi rečemo v kolesarskem žargonu, in verjamem, da ga čaka zelo svetla prihodnost. Zelo je radoveden, veliko sprašuje, se hitro uči in mislim, da bo zelo hitro napredoval. Prepričan sem, da ga v karieri čakajo še številni lepi trenutki.

Jakob Omrzel Foto: Katja Kodba/STA

Omrzel naj bi letos nastopil tudi na dirki Po Sloveniji (od 4. do 8. junija), vi junija odhajate na Dirko po Švici. Ali je bilo kaj možnosti, da bi vas videli tudi na največji domači dirki?

Vedno se rad vračam na dirko Po Sloveniji in nastopam na domačih cestah, ampak letos se ni najbolje uskladila z mojim programom, zato so me uvrstili v ekipo za Švico, ki mi kot predpriprava za Tour tehnično precej bolj ustreza.

Na Touru vam ponavadi ležijo daljše etape. Letos bo najdaljša, 212 kilometrov dolga etapa na sporedu že drugi dan Toura. Ali bo to za vas prezgodaj, če se malo pošalim?

Ne vem, kaj ima usoda za bregom. Trase sem si ogledal, na papirju je precej lepih, videli pa bomo, ali bo katera prava.

Mohorič se je v petek v Kranju udeležil posebnega dogodka ob prejemu naziva Kolesarsko mesto, ki ga podeljujejo agencija ASO, ki organizira Dirko po Franciji. Na fotografiji (levo) predstavnik ASO Mathieu Clanchin in župan Kranja Matjaž Rakovec. Foto: Primož Pičulin

Pogovarjava se v Kranju, ki je v petek od organizacije A. S. O. prejel naziv kolesarsko mesto. Kako vi vidite kolesarski razvoj mesta glede infrastrukture in števila kolesarjev ter vozniškega bontona na cesti?

Zdi se mi, da se vse več ljudi tudi v prostem času vozi s kolesom, kar zagotovo vpliva na njihovo vedenje tudi takrat, ko sedejo za volan. Opažam, da se razmere na cestah umirjajo in da so vozniki vse strpnejši drug do drugega – tudi zato, ker se o tem vse več govori, kar se mi zdi zelo pohvalno. Ljudje so se navadili, da tistih nekaj minut zamude raje preprosto sporočijo, kot pa da bi hiteli in tvegali na cesti. Slovenija je na tem področju precej napredovala. Navsezadnje si vsi delimo isto cesto – zato je spoštovanje med udeleženci v prometu ključnega pomena.

Se pravi, da se vam ne dogaja, da vas prehiti avto in ravno v tistem trenutku čisti vetrobransko steklo?

Ne (smeh, op. a.).

