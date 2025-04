Nekdanji slovenski atlet bo traso Toura prekolesaril dan pred Pogačarjem in Rogličem

112. izvedba Dirke po Franciji se bo v Lillu na severu Francije začela 5. julija, nekdanji atlet Domen Žnidarič, vodja agencije Protime, ki se ukvarja z merjenjem športnih rezultatov, pa bo Tour začel že en dan prej, torej 4. julija. Prevozil bo vseh 21 etap in 3.320 kilometrov, v enakem obsegu kot profesionalni kolesarji, le da bo to opravil dan pred njimi. Katerih etap se najbolj veseli, kakšne izzive pričakuje in kaj ga žene pri projektu?

Nekdanji atlet Domen Žnidarič, ki ga bomo v nedeljo gostili v rubriki Druga kariera, je za t. i. One Day Ahead Tour de France izziv izvedel pred leti, ko je na YouTubu zasledil dokumentarni film skupine osmih novozelandskih amaterskih kolesarjev (toliko je tudi članov posamezne ekipe na pravem Touru), ki so leta 2018 traso Toura prevozili en dan pred profesionalci.

Foto: osebni arhiv Domna Žnidariča

Pred tem se niso poznali, povezovala pa jih je skupna izkušnja – vsi so se na neki točki svojega življenja soočili s težavami v duševnem zdravju, kar je postalo tudi osrednje sporočilo njihovega projekta. S filmom so zbirali tudi sredstva za Fundacijo za duševno zdravje Nove Zelandije.

"Lani so se izziva lotili še triatlonci, ki jih poznam, in potem sem tudi sam vse več razmišljal o tem. Najprej sem bil seveda navdušen, ko pa začneš enkrat resneje razmišljati, seštevati, kupčkati, kaj vse to prinese za seboj, od financ, treningov, logistike – z ženo imava dve hčerki, ena ima letos maturo, imamo tudi psa –, pa počasi začneš kolebati, ali bi se res lotil vsega tega. Z ženo sva po temeljitem razmisleku decembra lani vse karte položila na mizo in se odločila, da se projekta lotiva zares," je v pogovoru za Sportal začetke ideje o obsežnem kolesarskem projektu obnovil 41-letni Žnidarič.

Napovednik dokumentarnega filma One Day Ahead:

Tour po dolgem času spet samo znotraj francoskih meja

Eden večjih razlogov, zakaj se mu zdi, da je prav leto 2025 pravšnje leto za izvedbo tega izziva, je v tem, da bo Dirka po Franciji prvič po letu 2020 v celoti potekala na francoskih tleh, kar pomeni, da Domnu in njegovim spremljevalcem za t. i. grand depart in prve tri etape Toura ne bo treba odpeljati še kam dlje (leta 2026 bo začetek Toura v Barceloni, leto pozneje na Škotskem), kar bi bilo logistično še zahtevnejše.

"Letošnji Tour naj bi bil hommage preteklim Tourom iz 80. in 90. let, ko so kolesarji načeloma v treh tednih obkrožili Francijo. Res je, da bodo transferji od ene etape do druge precej dolgi, veliko daljši kot lani, kar bo morda predstavljalo dodatno težavo, pa vendar bo to klasičen Tour in mi se ga veselimo." Foto: Ana Kovač

Prvo polovico Toura bo prekolesaril v ženini družbi

Na vprašanje, česa bi se lahko naučil iz izziva, ki so ga opravili Novozelandci, Žnidarič pravi, da odprav ni mogoče primerjati, saj je šlo v prvem primeru za večjo skupino, kjer je bilo precej izzivov že na ravni fizične priprave – kolesarji so bili zelo različni in zelo različno pripravljeni –, dobra plat skupinskega izziva pa je bila ta, da so v slogu ekipnega duha boljši pomagali slabšim.

"Projektov ni mogoče primerjati tudi zato, ker je njihovega organizirala agencija, kjer so za marsikaj poskrbeli drugi – od prevozov med etapami, rezervacij hotelov do prehrane –, pri nas pa bomo za vse poskrbeli sami. V prvem delu bomo potovali in spali v avtodomu, v drugem delu, ko se bo podporna ekipa povečala, pa bo del ekipe spal v hotelu, da se bomo lahko vsi dobro odpočili.

V prvi polovici projekta bomo samo štirje – žena, ki se mi bo v prvi polovici trase pridružila tudi na kolesu, ter moj kolega in nekdanji trener –, v drugi polovici (ko bodo na sporedu zahtevne gorske etape, op. a.) pa sem nam bosta pridružili še hčerki, ena želi počakati na podelitev mature, kolega iz službe in njegov brat, ki bo skrbel za vizualni del – snemanje, fotografiranje na dirki … Vse namestitve imamo rezervirane, vsi so nam rekli, naj pohitimo, saj je na štartnih in ciljnih mestih vse zelo hitro zapolnjeno, sledi samo še reševanje mikrodetajlov," z veseljem ugotavlja naš sogovornik.

Trasa Dirke po Franciji 2025:

Dolgi transferji, a trasa polna markantnih prelazov

Ko so konec oktobra organizatorji predstavili traso, so Domnu v oči najprej padle razdalje med etapami. "Transferji bodo res dolgi, vesel pa sem, da bodo na Touru vsi markantni prelazi (tudi Col de la Loze in Mont Ventoux, op. a.), ki zaznamujejo dirko. V Pirenejih še nisem bil, tudi tega se veselim. Trasa je zanimiva," se veseli nekdanji atlet, ki je že od nekdaj navdušen nad kolesarstvom.

"Kolesarstvo je bilo že od nekdaj moja druga, skrita ljubezen. Z bratom sva bila zelo zagnana kolesarska popotnika, prekolesarila sva številne države tretjega sveta. Bila sva pionirja bikepackinga, potovala sva s šotorom in torbami. Kolesarstvo mi je bilo od nekdaj domače, ni pa bilo kompatibilno z vrhunskim športom, tekom, zato je bilo vedno bolj počitniško in na stranskem tiru."

Domnu pri treningu na kolesu pomaga njegov nekdanji atletski trener Borut Podgornik. "Glavna ideja je, da do marca naredim bazo, že to je težko usklajevati s službenimi in družinskimi obveznosti, aprila pa začnem izvajati strukturirane treninge. Najtežje je ob koncih tedna, ko imam službeno veliko obveznosti in ni ravno časa za trening."

Z ženo se na kolesarski izziv po francoskih cestah pripravljata skupaj. Foto: osebni arhiv Domna Žnidariča

O neuspehu ne razmišlja

Kaj če se karkoli zalomi, kaj če se zgodi dan, ko bo šlo vse narobe in etape ne bo končal? "O tem sploh ne razmišljam. Dokler dihamo, smo še tu, pravimo. (smeh). Če mi kdaj res ne bi šlo, pa bi verjetno etapo naslednji dan nadaljeval na mestu, kjer sem jo prejšnji dan končal, a o tem sploh ne razmišljam," pravi Domen, ki se bo verjetno najbolje odpočil na dveh kronometrskih etapah, ki sta najkrajši etapi letošnjega Toura (33 in 11 km), tako kot profesionalne kolesarja, pa tudi njega čakata dva dneva premora.

Časovnih rekordov ne bo postavljal, cilj je končni cilj

Najdaljša etapa bo druga, ko bo od kraja Lauwin-Planque do Boulogne-sur-Mera moral prevoziti 212 kilometrov. Domen pravi, da bo vmes zagotovo tudi sestopil s kolesa, že zaradi hrane, če ne česa drugega.

"Čas ne bo pomemben, časovnih rekordov ne bomo podirali, samo da varno pridem do cilja," pravi naš sogovornik, ki ga najbolj skrbi prvi teden dirke na severu Francije. "Če bo vreme slabo in nas bo spremljal močan veter, bo to za glavo še posebej neugodno. To me skrbi bolj kot klanci. Klance bomo trenirali, rad jih vozim in vem, da jih lahko odpeljem v določenem ritmu."

V družbi Primoža Rogliča, ki bo letošnji Tour odpeljal dan za Domnom Žnidaričem. Foto: osebni arhiv Domna Žnidariča

Avanturistični duh

In za konec še vprašanje, kaj ga žene v tak izziv in zakaj. "Enostavno imam rad izzive. V meni je že od nekdaj nek avanturistični duh, že kot otrok sem zelo rad spremljal gorništvo, bral gorniško literaturo, želel sem biti plezalec, pa Viki Grošelj in ne vem, kaj še vse. Ta pustolovski duh v meni živi že od vrtca naprej," pravi Domen.

Na pot proti Franciji se bo odpravil 2. julija, 4. julija – torej dan pred uradnim štartom Toura – pa bo šo zares. "Upam, da bomo 26. julija izziv končali in potem 27. julija v Parizu spremljali, kako se bosta Primož Roglič ali Tadej Pogačar veselila zmage," optimistično sklene naš sogovornik, ki bo na Touru tudi sam svoj mehanik. Računa, da bo projekt (brez opreme) stal od okoli sedem do deset tisoč evrov.

