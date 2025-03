Na grand tourih letos po 23 ekip, to pomeni 184 kolesarjev

Tritedenske kolesarske dirke Giro d'Italia, Tour de France in Vuelta a Espana bodo v letošnji sezoni 2025 lahko dodatno povabile še eno ekipo oziroma wild card, kar pomeni, da bo število ekip na največjih dirkah sezone povečano na 23, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pobuda bo uradno potrjena 31. marca, skupno število kolesarjev na teh dirkah pa se bo dvignilo iz 176 v formatu 22 ekip na 184, še piše AFP.

Vseh 18 ekip najvišjega ranga World Tour bo nastopile na tritedenskih dirkah, dodatna povabila pa prejmejo ekipe iz drugega ranga Pro Tour.

"Vse zastopane družine - organizatorji, ekipe in kolesarji, so skupaj zahtevale, da se število ekip, ki sodelujejo na moških tritedenskih dirkah, z letošnjim letom poveča na 23," je v izjavi zapisala Mednarodna kolesarska zveza Uci. Ta je še dodala, da so zahtevo preučili danes, večina članov pa je predlog sprejela.