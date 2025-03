Na tritedenskih dirkah odslej ena ekipa več

Tour de France, Vuelta in Giro d'Italia bodo imele poslej na štartu 23 namesto 22 ekip. Povečalo se bo tudi število kolesarjev, ki jih bo odslej 184 namesto 176. "Upravni odbor Ucija je odobril zahtevo po povečanju števila ekip, ki sodelujejo na moških dirkah grand toura na 23," so potrdili tudi na mednarodni zvezi.

Prvi so se vsebinsko odzvali organizatorji dirke po Franciji, ki so nemudoma objavili celotno zasedbo za dirko 2025 z najboljšima dvema ekipama Pro-Tour Lotto in Israel Premier Tech, a tudi z najavo favoritov in ekip UAE-XRG (Tadej Pogačar), RB-Bora-Hansgrohe (Primož Roglič), Visma-Lease a Bike (Jonas Vingegaard), Soudal-Quick Step (Remco Evenepoel) ...

Posebna povabila so prejele ekipe Total Energies, Tudor Pro Cycling in Uno X Mobility.