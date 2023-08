Za dober namen se bo v Milijonarju preizkusila tudi Tina Gaber

Za pomoč poplavljenim območjem bodo znani Slovenci svoje znanje v Milijonarju preizkusili kar dvakrat. Prvič v nedeljo, 3. septembra, in drugič v petek, 8. septembra. V prvi oddaji, ki si jo bomo lahko ogledali v okviru večera dobrodelnosti na Planetu, bodo na vroči stol Milijonarja sedli trije znani obrazi.

V kvizu, v katerem tekmovalce čaka petnajst vprašanj na poti do glavne nagrade sto tisoč evrov, se bodo preizkusili Tina Gaber, spremljevalka slovenskega predsednika vlade, ki so jo gledalci Planeta lahko bolje spoznali kot sovoditeljico v prvi sezoni Exatlona, pevka in televizijska voditeljica Saša Lendero ter vsestranski Marko Miladinović, ki je na Planetu navduševal tudi v humoristični seriji Dragi sosedje. Kako se bodo odrezali, boste lahko videli že to nedeljo.

Tina Gaber

Spremljajte oddajo in skupaj bomo navijali za čim več pravilnih odgovorov, da zberemo čim več denarnih sredstev za pomoč prizadetim v katastrofalnih poplavah.

Tudi gledalci lahko pomagate pri zbiranju sredstev za pomoč prizadetim v poplavah v Sloveniji. Že zdaj lahko pošljete SMS-sporočilo s ključno besedo PLANET10 na telefonsko številko 1919. S tem boste darovali deset evrov. Prispevajo lahko uporabniki Telekoma Slovenije, Telemacha, A1 in T-2. V nedeljo med dobrodelnim programom pa bodo odprte tudi telefonske linije, prek katerih bo mogoče prispevati znesek po lastni želji.

Večer dobrodelnosti bo na Planetu v nedeljo, 3. septembra. Ogledali si boste lahko tudi posebno dobrodelno oddajo kviza Milijonar. Voditelj Jure Godler bo tokrat gostil Tino Gaber, Sašo Lendero in Marka Miladinovića.

