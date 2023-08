Koroška zdaj potrebuje turizem bolj kot kadarkoli #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Jutro na Planetu, ki jo ujamete od ponedeljka do petka ob 8. uri na Planetu, sta voditelja Suzana Kozel in Igor Krmelj gostila Anjo Vajde iz Regionalne razvojne agencije za Koroško, ki je razkrila, kako se Koroška po nedavnih ujmah počasi vrača v življenje in tudi že vabi turiste.