So njihove zakonske zveze dovolj trdne za to preizkušnjo?

Od ponedeljka do srede ob 21. uri boste na Planetu odslej lahko spremljali razburljiv resničnostni šov Ljubezen za vedno, v katerem bodo trije poročeni pari na preizkušnjo postavili svojo ljubezensko zvezo in skozi različne izzive poskušali ugotoviti, ali je trava na drugi strani res bolj zelena.

V tem edinstvenem družbenem eksperimentu bodo trije poročeni pari srednjih let, ki so se znašli na razpotju v svoji ljubezenski zvezi, poskušali v svoje življenje vdihniti nekaj mladostniške energije, zato bodo za čas trajanja eksperimenta svoje zakonce zamenjali za dvajset let mlajše partnerje.

V ločenih hišah bodo tako živeli trije možje s šestimi privlačnimi mladimi samskimi ženskami, medtem ko bodo njihove žene delile hišo s šestimi postavnimi mladimi samskimi moškimi.

Ali med njimi lahko preskoči iskrica ljubezni, bodo ugotavljali na zmenkih in različnih aktivnostih, ki bodo še poudarile njihovo razliko v letih.

Ob koncu prvega tedna, ko se bo udeležencem uspelo bolje spoznati, bo na vrsti dramatična ceremonija, po kateri bo vsak od zakoncev izbral po enega od mlajših partnerjev oziroma partneric, s katerim si želi nadaljevati eksperiment, preostalih šest pa bo šov moralo zapustiti.

V nadaljevanju eksperimenta bodo za razburljivo dogajanje poskrbela dramatična srečanja zakoncev na štiri oči z novimi partnerji svojih mož oziroma žena. Poleg tega jih bodo obiskali tudi družina in prijatelji, ki bodo podali svojo oceno in mnenje o novo nastalih zvezah.

Sledil bo niz napetih dvojnih zmenkov obeh zakoncev, na katere bosta prišla v družbi svojih novih mlajših spremljevalcev. Zatem se bo vseh šest novonastalih parov preselilo pod isto streho. Vsak od zakoncev bo nato moral pripraviti romantičen zmenek, vprašanje pa bo, koga bodo nanj povabili. Svojega zakonskega partnerja ali novega mlajšega spremljevalca oziroma spremljevalko.

Po čustveno nabitem mesecu bo sledil vrhunec drame, ko bodo morali zakonci sprejeti visoko tvegano odločitev: ali bodo ostali poročeni ali pa se odločijo za razhod. Bo izbira obeh zakoncev na koncu enaka? Bo kdo srečo raje poskusil s svojim novim mlajšim partnerjem oziroma partnerico?

Šov Ljubezen za vedno bo na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri na Planetu. Prvič že v torek, 22. avgusta. Pred tem ne zamudite prvega dela nove oddaje Nepremičnine na slepo.

