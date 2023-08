Čustvena poroka priljubljenega voditelja: Bilo je sanjsko! #foto

Televizijski in radijski voditelj Klemen Bučan, ki ga na Planetu lahko spremljate v kvizu Kolo sreče, se je pred nekaj dnevi poročil s svojo dolgoletno partnerico Lejlo, s katero tudi ima štiriletnega sina Kasperja. Klemen je nam je zaupal, da je bilo vse skupaj zelo čustveno in da je imel ves dan nasmeh do ušes.

"Ves dan in večer je bilo zelo čustveno, priznam, da na čase tudi naporno, fotografiranje vzame kar nekaj energije in časa, ampak drugače pa res sanjsko. Upal sem, da se bova lahko tudi z Lejlo lahko sprostila in po večerji je res nastal vrhunski žur, vsi smo plesali do štirih zjutraj. Top!" nam je povedal Klemen.

Izpostavil je, da je bil eden od vrhuncev večera tudi prvi ples, v katerem sta mladoporočenca združila kar nekaj pesmi, ki jih imata rada, od malo bolj mirnih do poskočnih.

Foto: osebni arhiv

Obred poroke je za simpatični par opravil ljubljanski župan Zoran Jankovič. "Super je bil tudi obred. Župan Zoran Janković je imel odličen govor in je tudi nasmejal vse zbrane," je še povedal voditelj Kolesa sreče.

Med svati je je bilo tudi nekaj znanih Slovencev. "Seveda je bil na poroki Mitja Okorn, poročen je s sestro moje žene, tam je bila tudi moja sovoditeljica iz Kolesa Sreče Nataša Naneva in moja priča, Tin Vodopivec, ki je imel vrhunski govor, podkrepljen z videi in slikami, res zabavno, lepo in čustveno!"

Foto: osebni arhiv

Ob vprašanju ali je ob tej priložnosti dobil tudi kakšno nepričakovano darilo, Klemen ni mogel zadrževati smeha. "Ja, v bistvu sem. Skok s padalom je najbolj posebno darilo. Kaže, da bi se me Nataša Naneva rada znebila in sama prevzela celotno vodenje Kolesa Sreče!"

Klemen se bo po poroki odpravil tudi na medene tedne. "Najprej gremo v Grčijo, na Karpatos, potem pa greva septembra za par dni še sama nekam, da imava tudi malo romantike. Kakšna Toskana, Ibiza, bova videla kam naju odnese," nam je zaupal voditelj, ki se kmalu vrača na televizijske zaslone. Že to jesen se namreč na Planetu pričenja nova sezona kviza Kolo sreče.

Klemena Bučana boste v novi sezoni kviza Kolo sreče lahko spremljali že to jesen.

