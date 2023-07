Čeprav ima tudi v poletnih mesecih polne roke dela, saj njena pekarna ne pozna počitka, si bo sovoditeljica v zabavnem kvizu Kolo sreče vseeno privoščila nekaj prostih dni in odšla na morje. Več o njenih letošnjih načrtih ter kako in kje najraje preživlja svoj dopust, nam je zaupala v spodnjem pogovoru.

"Letošnje poletje bo precej razgibano, saj pomankanje delovne sile v najini Trgovini Krajček narekuje dopust. Slab teden bova na morju pri sosedih (jaz sicer stiskam pesti, da bosta vsaj dva taka, in sicer še en v avgustu), med podaljšanimi vikendi bova raziskovala slovenske lepote. Pred leti sva si kupila starejši kemper in zadnja leta z njim raziskujeva skrite kotičke naše prelepe Slovenije in sosednjih držav. Na morju me ne boste našli na znanih lokacijah, kjer je gneča turistova, saj so obema bližje bolj samotni kotički, kjer so prijazni domačini in le nekaj turistov," nam je Nataša Naneva povedala o svojih načrtih za vroče poletne dni.

Foto: osebni arhiv

Med kampiranjem je že doživela tudi marsikatero zanimivo izkušnjo. "Ker rada kampirava na manj poseljenih področjih, se hitro najde kak zunanji obiskovalec. Tako sva nekega lepega poletnega večera sedela pred kemperjem in ravno jedla večerjo, ko sva zaslišala neko žival v gozdičku, tik ob nama. Ker je bila že tema, sva hitro skočila v kemper, Branko pa je vzel svoj daljnogled in videl divjega pujska, ki je bil še vseeno dovolj daleč, čeprav se je meni zdelo, da je zašumelo tik ob meni. Bližje nama ni prišel, a ga je očitno primamil vonj najine večerje, čeprav so bile to takrat samo bučke na žaru," je razkrila z nasmeškom na obrazu.

Prve dni dopusta s partnerjem vedno porabita za ležanje in počitek ob dobri knjigi, potem pa sledijo aktivnosti, kot so kolesarjenje, supanje, snorklanje, lokostrelstvo, vzpon na kak hrib in podobno. Simpatična voditeljica je tudi ljubiteljica adrenalinskih podvigov. Tako je pred kratkim izkusila polet z jadralnim padalom v tandemu s Kanina.

Foto: osebni arhiv

"Noro lepa izkušnja, ki jo res priporočam vsem. Bolj svobodnega občutka kot tistih dvajset minut v zraku še nisem doživela. Soška dolina je že tako res lepa, ko pa Sočo opazuješ iz zraka v prelepi turkizni barvi, pa je še toliko bolj magična."

V poletnih mesecih ji zaradi visokih temperatur bolj ustreza lahkotna hrana. "Zelenjavne rižotke, zelenjava na žaru, sataraš … Pijem pa najraje vodo in kombucho. No, po kakem daljšem kolesarjenju je mrzlo pivo obvezno, pica pa tudi."

Je pa na potovanjih po svetu poskusila tudi marsikatero lokalno specialiteto in nam razkrila, katera je bila najbolj nenavadna. "Makaronflajš iz Jack Fruita oz. če se ne motim, se mu po slovensko reče sadje Nangke. Suha sredica tega sadeža izgleda kot goveji koščki in dejansko nisem verjela, da ne jem mesa, ampak sadje.

Foto: osebni arhiv

Ko smo Natašo vprašali za nasvet, kam na dopust, je odgovor kar izstrelila. "Zagotovo Makedonija, saj sem tam kot otrok preživela vsaj tri tedne vsako poletje. Te počitnice so mi dale največ v smislu širjenja svojega obzorja. Veliko je bilo druženja, pomagala sem babici pri različnih kmetijskih opravilih … Makedonijo velikokrat priporočam tudi svojim prijateljem in čisto vsi, ki so do zdaj šli, so se vrnili izjemno navdušeni nad prijaznostjo ljudi, lepoto krajev in neokrnjene narave, okusnostjo zelenjave in sadja, še posebej lubenice, paradižnika in paprike. Seveda se vsi vrnejo z vsaj enim kozarcem domačega ajvarja in steklenico rakije iz pečenih sliv," je povedala v smehu.

Ob koncu pogovora nam je zaupala še svojo sanjsko destinacijo, ki bi si jo želela nekoč obiskati. "To bi bila najbrž Afrika, ki pa enkrat zagotovo pride na vrsto."

Natašo Nanevo boste v kvizu Kolo sreče spet lahko spremljali že jeseni.

