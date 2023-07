Voditelj razkril, kam gre letos na dopust in kaj je najbolj nenavadna jed, ki jo je poskusil

Klemen Bučan nas je spomladi navduševal v kvizu Kolo sreče, ki ste ga lahko spremljali na Planetu, poleg tega je tudi radijski voditelj in stand-up komik, zato so bili zanj zadnji meseci zelo naporni. Nekaj prostih dni bo zato čez poletje z veseljem izkoristil.

Klemen Bučan in Nataša Naneva Foto: Planet TV

"Letos bo glavni dopust klasičen: en teden Grčije. Včasih je to pomenilo sprostitev, vožnjo od plaže do plaže z motorjem, ležanje v senci, kakšno pivo, romantične večerje ... Odkar imam otroka, je to hotel z lepo plažo in vsakodnevno prepričevanje: 'Ne no, pa ne na bazenu spet. Na morje smo prišli, da smo na plaži, bazene imamo tudi doma! Ne skakaaaaat v vodo! Ej, namaži se s kremo! Ne brcaj peska v ljudi. Nehaj metat žogo, ker veter piha! A si lačen? A boš prišel kaj iz vode? Pa ne moreš samo od sladoleda živeti!' Sicer pa super, komaj čakam. Najlepši dopusti življenja so zadnja leta, ko smo trije," nam je zaupal Klemen, ki je velik ljubitelj Grčije in je dopustoval že na več grških otokih.

Kaj pa na njegovem dopustu ne sme manjkati? "Morje, voda, dobra hrana, ki paše ob morje, sladoled in sončna krema. Pa da smo vsa družina na kupu, vse drugo lahko manjka," je razkril vedno zabavni Gorenjec, ki v toplih dneh prisega na kokakolo in sladoled, ne brani pa se tudi kakšnega dobrega žara. Na potovanjih pa z veseljem poskusi tudi kakšno lokalno specialiteto.

"Najbolj eksotičen sem bil v Parizu, kjer sem lani poskusil polže. Sem tudi samega sebe malo presenetil, najbolj s tem, da so mi bili dejansko kar všeč," je povedal Klemen, ki je priznal, da je na dopustu bolj kot pri hrani zadržan pri adrenalinskih aktivnostih.

"Nisem adrenalinski tip na dopustu. Raje se držim nasveta Challeta Saleta, vzamem si ga lagano," nam je še povedal v smehu.

Klemen Bučan bo poletje izkoristil, da si spet napolni baterije, že jeseni pa se na Planet vrača s priljubljeno oddajo Kolo sreče.

