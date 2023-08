Razkritje o seriji Sulejman Veličastni, ki je osupnilo oboževalce

Šele nekaj let po koncu snemanja priljubljene turške serije Sulejman Veličastni, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 18.45, je do oboževalce serije prišla zanimiva novica, da je bila vloga Hurrem najprej ponujena drugi igralki in ne Meryem Uzerli, ki ji je s to vlogo uspel veliki met in je dosegla svetovno slavo.