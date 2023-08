Tako je danes videti lepa igralka iz priljubljene serije

Od ponedeljka do petka ob 18.45 boste na Planetu lahko spremljali priljubljeno turško serijo Sulejman Veličastni, v kateri je navdušila turška igralka Meryem Uzerli v vlogi Hurrem. Igralka je zelo aktivna tudi na družbenih omrežjih, kjer so jo sledilci kritizirali, da je z lepotnimi operacijami morda pretiravala.

Meryem Uzerli, ki se je rodila in odraščala v Nemčiji, je med najbolj priljubljene turške igralke izstrelila serija Sulejman Veličastni, v kateri je odlično odigrala vlogo Hurrem. Zdaj 39-letna igralka je navduševala tako s svojo lepoto kot igralskimi sposobnostmi.

Meryem Uzerli v seriji Sulejman Veličastni. Foto: promocijsko gradivo

Znano je, da se igralka rada odloči za različne lepotne popravke in za ta namen odleti v Los Angeles v Združenih državah Amerike.

In ravno to je v zadnjem času nekoliko zmotilo nekatere njene sledilce na družbenih omrežjih, ki so prepričani, da je igralka s tovrstnimi posegi začela pretiravati in da si je uničila obraz, s katerim je navduševala tudi v seriji Sulejman Veličastni.

Ali je res tako, presodite sami.

Meryem Uzerli boste v seriji Sulejman Veličastni lahko spremljali od ponedeljka do petka ob 18.45. Prvič že danes!

