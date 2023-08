Konec tedna s filmskimi uspešnicami na Planetu

V soboto zvečer si boste na Planetu lahko ogledali družinsko domišljijsko pustolovščino Hiša čarobne ure (The House With A Clock In Its Walls) z Jackom Blackom in Cate Blanchett v glavnih vlogah.

Film govori o desetletnem Lewisu Barnaveltu, ki pride živet k svojemu stricu v staro in skrivnostno vilo. V hiši je nekoč živel zakonski par, ki je skušal uničiti svet. Tik pred smrtjo sta izdelala uro in jo vzidala v eno od sten – vsak njen "tiktak" pomeni, da je konec sveta vse bližji. Kaj hitro se izkaže, da je Lewisov stric čarovnik, in deček se bo znašel v središču čarovnij in nevarnosti – sploh ko odkrije v steno zazidano uro, ki je bila ustvarjena, da prikliče sodni dan.

Ob 22.10 sledi komedija Kako začiniti zakon (Great Hope Springs) z Tommyjem Lee Jonesom, Stevom Carellom in Meryl Streep. V filmu spremljamo priletna zakonca Kay in Arnolda, ki kljub ljubeči navezanosti že dolgo nimata več intimnih stikov, zato se Kay odloči popestriti njuno ljubezensko življenje.

Čemernemu Arnoldu predlaga počitnice v letovišču, kjer se udeležita zakonske terapije priznanega svetovalca Bernieja. Toda njegovi neobičajni nasveti in vprašanja ju spravijo v številne zadrege, zato kljub nerodnim in zelo zabavnim poskusom nikakor ne najdeta mladostne ljubezenske iskre. Razočarana se vrneta domov, vendar muhasta usoda poskrbi za nepričakovan preobrat, ki znova podžge njune strasti.

Nedeljski večer bo popestril znanstvenofantastični triler Labirint: Pogorišče (Maze Runner: The Scorch Trials), ki je nadaljevanje sage Labirint. V filmu, ki bo na sporedu ob 20. uri, se Thomas in njegovi prijatelji Jasniki znajdejo pred največjim izzivom doslej: razrešiti skušajo skrivnost vplivne organizacije ZLOBA.

Iskanje jih popelje na Pogorišče – opustošeno pokrajino, polno nepredstavljivih ovir. Jasniki se spajdašijo z uporniki, se zoperstavijo hudo premočnim silam organizacije ZLOBA in razkrijejo grozljive načrte, ki jih ima ta z vsemi njimi.

Ob 22.30 sledi še drama Tegobe (Maladies) s filmskim zvezdnikom Jamesom Francom v glavni vlogi.

V filmu se nadarjen igralec zaradi duševne bolezni mlad upokoji in se preseli v majhno mestece k sestri in najboljšemu prijatelju, ki imata vsak svoje tegobe ...

