Voditeljica v kopalkah pokazala izklesano postavo #foto

V prvem videu, ki ga je Nina Osenar na svojem profilu objavila, je povedala, da je potrebovala kar nekaj časa, da se je odločila pridružiti se družbenim omrežjem. Na ta način želi s svojimi sledilci deliti zanimive utrinke iz svojega življenja. V videu je napovedala še, da bo v kratkem izdala svojo knjigo.

Razrila je tudi, da je letos prvič po petih letih, ko se je borila z boleznijo, lahko uživala na morju.

"Uživala s svojim čudovitim fantkom Marlonom, uživala s svojim možem, skočila v vodo, se tudi malo posončila. To je res prvi tak dopust po petih letih, da sem pokonci in zdrava in čila in sem neskončno srečna, da sem ozdravela, tako da bom danes z vami delila tudi ene par takih pozersko-morskih," je zaključila v smehu.

In to je tudi storila ter dokazala, da je njena postava še vedno izklesana, o čemer se lahko prepričate na spodnjih fotografijah.

Nino Osenar lahko na Planetu vsak četrtek in petek ob 20. uri spremljate v zabavni oddaji Moj dragi zmore, ki jo vodi z Miho Brajnikom.

