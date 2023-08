To je razlog, da so vse svoje življenjske prihranke izročili popolnim neznancem

Od torka, 22. avgusta, ob 20. uri boste na Planetu lahko spremljali novo oddajo Nepremičnine na slepo, v kateri bo šest parov dalo svoje življenjske prihranke v roke strokovnjakom, ki bodo sprejemali vse ključne odločitve pri iskanju, nakupu in prenovi nepremičnine. Na koncu bodo upali, da so izpolnili pričakovanja parov, ki so tvegali vse za svoj sanjski dom.

V oddaji Nepremičnine na slepo bomo spremljali vsakdanje pare, ki iščejo svoj sanjski dom. Od takih, ki nimajo izdelanih idej in si domovanje kupujejo prvič, do mladih družin, ki se znajdejo v težavah, ker se ne morejo dogovoriti o tem, kaj bi kupile, do tistih, ki so na koncu z živci zaradi rasti cen na trgu nepremičnin.

Na njihovo srečo je produkcijska ekipa sestavila sanjsko ekipo strokovnjakov, ki se bo spopadla z vsemi temi različnimi željami parov. Med strokovnjaki so večkrat nagrajena notranja oblikovalka, televizijska osebnost in pisateljica Shaynna Blaze, nepremičninski agent Rich Harvey in gradbeni strokovnjak in tesar Marshal Keen.

"Nakup doma je največja naložba, ki jo par lahko naredi skupaj, zato sem navdušena, da se bom lahko pridružila tem parom na njihovem potovanju, da bi našli, zgradili in oblikovali svoj sanjski dom," je povedala Shaynna Blaze.

"To je oddaja o ljudeh, ki iščejo nov dom, a pri tem nimajo sreče in se zato odločijo iti na vse ali nič," pa je oddajo opisal Adrian Swift, vodja produkcije. "Gre za prave ljudi, prave hiše, prave prihranke in prave hipoteke. To je napeta drama z dramatičnim koncem. Bodo pari dobili svoj sanjski dom, ki so ga ves čas iskali, ali pa bodo v roke dobili ključe hiše, ki je nikoli niso želeli?"

V oddaji Nepremičnine na slepo bomo tako priča preobrazbam, ki bodo spremenile življenja, in nepredvidljivim končnim odzivom, saj bodo pari v resnici tvegali vse, da bi se lahko vselili v dom svojih sanj.

Oddaja Nepremičnine na slepo bo na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri. Prvič že v torek, 22. septembra. Ob 21. uri pa ne zamudite novega ljubezenskega eksperimenta Ljubezen za vedno.

