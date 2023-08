Tako je bila videti rojstnodnevna zabava priljubljene igralke #video

Meryem Uzerli, ki se je spomnimo po liku Hurrem iz serije Sulejman Veličastni, trenutno živi v Nemčiji s hčerkama Laro in Lily Koi. Svoj 40. rojstni dan je proslavila z zabavo v Berlinu, ki so se je poleg njenih bližnjih in prijateljev iz Nemčije udeležili številni prijatelji iz Istanbula, Los Angelesa, Pariza in Berlina.

Eni od glavnih atrakcij večera sta bili plesni nastop skupine Samba iz Brazilije in prikaz brazilske borilne veščine capoeira.

Igralka je utrinke z zabave delila s številnimi sledilci na svojem profilu na Instagramu, kjer je ob eni od objav zapisala: "Najsrečnejša slavljenka. Hvala vsem, ki ste bili del te nepozabne noči. Zelo sem hvaležna."

Poleg igralkinega okroglega jubileja so zbrani praznovali 40. obletnico poroke njenih staršev, zaradi česar je bila igralka vidno ganjena in je s težavo zadrževala solze.

Utrinke z zabave priljubljene igralke si lahko pogledate v zgornjih fotogalerijah.

Meryem Uzerli lahko v seriji Sulejman Veličastni spremljate od ponedeljka do petka ob 18.45. Od ponedeljka do petka ob 17. uri pa ne zamudite serije Zapeljivec.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.