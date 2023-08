Kako varno v gore po poplavah #video

V oddaji Jutro na Planetu, ki jo lahko spremljate od ponedeljka do sobote ob 8. uri zjutraj, smo tokrat s strokovnjakom govorili o trenutnih razmerah v gorah in kako se po poplavah, ki so nedavno prizadele Slovenijo, tja varno odpraviti.

Številne kraje po Sloveniji so v preteklem obdobju prizadela neurja in obsežne poplave. Četudi se razmere na teh območjih umirjajo, še vedno veljajo posebne razmere. Neurja, poplave in posledično plazovi so namreč za sabo pustili opustošenje.

Planinska zveza Slovenije, ki skrbi za mrežo planinskih poti po Sloveniji, zbira podatke o stanju poti in zapira poškodovane odseke. Ob tem v zvezi pozivajo planince, da se na najbolj kritična mesta ne odpravljajo. Za planinski izlet si izberite cilje v preostalem delu Slovenije in ob tem nikakor ne pozabite na nasvete za varno obiskovanje gora.

Kako se napotiti v hribe ali gore v prihodnjih dneh?

Najprej iz interesnega območja črtajte območja, kjer še vsaj nekaj časa ne bodo ugodne razmere za planinarjenje (Zgornja Savinjska dolina, Koroška, deli Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja in Kamniško-Bistriško območje).

Preverite prevoznost prometnih poti na spletni strani promet.si.

Izbirajte lahke in znane poti, na katere stopate z velikim zaupanjem v svojo telesno in psihično pripravljenost. Vedeti morate, da so gorski reševalci ter policijski in vojaški helikopterji v trenutnih razmerah močno obremenjeni in potrebni drugje.

Preverite odprtost planinskih poti in odprtost planinskih koč.

Upoštevajte nasvete za varno obiskovanje gora (primerna oprema, telesna in psihična priprava, previdnost, spoštujte naravo, obveščajte druge in ostanite na označenih poteh).

Stanje planinskih poti lahko preverite na spletni strani https://stanje-poti.pzs.si/.

Več o varnem obiskovanju gora v trenutnih razmerah izveste tudi v zgornjem pogovoru z Damjanom Omerzujem iz Planinske zveze Slovenije.

