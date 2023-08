Vikend filmi na Planetu

V soboto ob 20. uri vas bo nasmejala odbita komedija Kako uloviti partnerja? (Destination Wedding), v kateri igrata Winona Ryder in Keanu Reeves. Film govori o Franku in Lindsay, ki se srečata na poti na isto poroko.

Foto: promocijsko gradivo

Oba sta zgovorna, a zagrenjena. Frank ima za seboj grenke izkušnje z družino, Lindsay pa z razmerjem. Čeprav se na začetku ne razumeta, sta prisiljena preživeti veliko časa skupaj. Kljub verbalnim spopadom se med njima ustvari vez in odločiti se morata, ali bosta ostala skupaj, ko bo potovanja konec.

Ob 21.50 sledi še ena komedija Nevestini materi (Mothers Of The Bride). Film se prične z dnevom, ko se bo Debrina hči Jenna poročila. Ne bi mogla biti bolj srečna. Jenna je zrasla v čudovito žensko in njen zaročenec Chris je njena sorodna duša. Debra ni Jennina biološka mama, vendar sta jo z možem Carlom vzgajala od rojstva. Jenna si želi preprosto poroko, kot sta jo pred leti imela njena starša, kar se povsem spremeni, ko spozna svojo pravo mamo.

Foto: promocijsko gradivo

To je Haley Snow, priljubljena načrtovalka prireditev. Haley želi svojo hčer očarati, zato se ponudi, da bi ji priredila najbolj nepozabno in ekstravagantno poroko. Debra in Haley se kmalu začneta prepirati glede Jennine popolne poroke. To se stopnjuje v pravo vojno za Jennino naklonjenost. Bosta mami lahko pozabili na razlike ali je Jennina poroka obsojena na polomijo?

Nedelja bo bolj akcijsko obarvana. Ob 20. uri si boste ogledali mogočen zaključek sage Labirint. V filmu Labirint: Zaton (Maze Runner: The Death Cure) Thomas svojo skupino pobeglih Jasnikov popelje na njihovo poslednjo in najbolj nevarno odpravo.

Da rešijo svoje prijatelje, morajo vdreti v legendarno Poslednje mesto, labirint pod nadzorom organizacije ZLOBA, ki se utegne izkazati za najbolj smrtonosni labirint doslej. Vsakdo, ki bo ven prišel živ, bo deležen odgovorov na vprašanja, ki si jih Jasniki zastavljajo še od trenutka, ko so sploh prispeli v labirint.

Ob 22.40 sledi še ena akcijska pustolovščina Izgubljeni zaklad Jesseja Jamesa (Lost Treasure Of Jesse James). Ko nepremičninarji ogrozijo njihove družinske domove, se skupina otrok odpravi iskat skrivnostni zaklad bratov James.

Foto: promocijsko gradivo

V družinski pustolovščini mora skupina otrok iz zakotja Misurija razrešiti stoletno skrivnost o zakladu Jesseja Jamesa, da bi rešili svoje družine, prijatelje in okrožje Ford. Prebiti se morajo skozi starodavne jame in ubežati lovcem na zaklade, ki so jim tik za petami, ali pa bodo za vedno pogubljeni.

