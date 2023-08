O teorijah zarot ob nedavnih ujmah: kaj je res in kaj ni? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjem obdobju je na spletu odzvanjalo predvsem nekaj ključnih besed: HAARP, sejanje oblakov in chemtrails. O tem in še čem smo govorili v petkovi oddaji Jutro na Planetu.

"Okoljsko krizo soustvarjamo, to je dejstvo, dejstvo, ki si ga je težko priznati, in velikokrat se zgodi, da kar zajetno število ljudi, tako kot v življenjskih položajih, išče zunanjega krivca. Lahko jim nadenemo etiketo teoretiki zarot. Predvsem na družabnih omrežjih je nastal pravi vrtiljak o tem, kaj je res in kaj ni," je pogovor z napovedovalcem vremena v oddaji Jutro na Planetu Matejem Kirnom Staričem začela voditeljica Manja Plešnar.

Matej je namreč nekaj časa živel v Dubaju, kjer je sejanje oblakov nekaj običajnega, in razkril je, kako je to videti v vsakdanjem življenju in kaj želijo s tem doseči.

V nadaljevanju pogovora sta se Manja in Matej dotaknila tudi nekaterih zapisov in objav na družbenih omrežjih, ki so v zadnjem obdobju pritegnili kar nekaj pozornosti javnosti. Nekateri se z njimi strinjajo, spet drugi pa pravijo, da gre zgolj za teorije zarote. Več v zgornjem videu iz oddaje Jutro na Planetu.

