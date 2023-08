Razkrivamo, kdaj se začenja nova sezona Kolesa sreče

Čakanja je konec, zdaj vam lahko končno razkrijemo, kdaj se na male zaslone vrača priljubljeni kviz Kolo sreče, ki ga vodita Klemen Bučan in Nataša Naneva. Tudi v novi sezoni ga boste lahko spremljali trikrat tedensko, od ponedeljka do srede ob 20. uri.

Prvič bomo na Planetu Kolo sreče v novi sezoni zavrteli že v ponedeljek, 4. septembra, ob 20. uri. Tudi tokrat bosta gledalce pred televizijskimi sprejemniki pozdravila vedno zabavni voditelj Klemen Bučan in njegova zgovorna sovoditeljica Nataša Naneva.

"Bistveno se oddaja v drugi sezoni ne bo spreminjala, saj nočemo razočarati ljudi, ki so na oddajo navajeni in jo radi gledajo, gotovo pa bomo v drugi sezoni vsi skupaj še bolj sproščeni. Lahko povem, da bodo uganke v drugi sezoni tudi nekoliko težje. Gledalci so namreč že ogreti iz prve sezone, pa tudi tekmovalci so našo igro dobro naštudirali in spremljali bomo lahko več taktike in premišljenih odločitev," je o novi sezoni Kolesa sreče povedal voditelj Klemen Bučan.

Njegova sovoditeljica Nataša Naneva je v smehu dodala, da lahko pričakujemo še več zabavnih pevskih vložkov, pri čemer bo tudi sama pomagala Klemenu, da bo vse skupaj zvenelo bolj ubrano.

Nad tem menda niso bili vsi tako zelo navdušeni kot ona. "Ko Klemen tekmovalcem ponudi brezplačen samoglasnik, večina takoj reče: 'Samo petja ne, prosim,'" se je zasmejala Nataša.

Med tekmovalci bo v vsaki oddaji tudi tokrat po en znan Slovenec oziroma znana Slovenka. V vrtenju kolesa sreče in ugibanju gesel se bodo tako med drugim preizkusili radijski voditelj Denis Avdić, vsestranski Tomaž Mihelič - Marlenna, raper Nipke, pevka Natalija Kolšek, humoristka Urška Vučak Markež, vedeževalec Blaž in številni drugi.

In koga od znanih bi voditelja povabila v oddajo, če bi lahko izbrala kogarkoli? "Od naših zagotovo Alenko Artnik, našo svetovno prvakinjo v potapljanju na vdih. Od tujih pa raperja Snoop Dogga. Enkrat mi je namreč Klemen pokazal njegov nastop na ameriškem Kolesu sreče in bil je res zabaven," je odgovorila vedno nasmejana Nataša, medtem ko bi Klemen v oddaji rad videl kar našega košarkarskega asa Luko Dončiča.

"Da vidimo, kako se eden najboljših na svojem področju znajde med črkami in ugankami. Od tujih zvezdnikov pa bi povabil Arnolda Schwarzeneggerja, mogoče za zadnjo oddajo druge sezone. Da v imenu vseh reče: 'I'll be back,'" je povedal v smehu.

Zabavni kviz Kolo sreče z voditeljem Klemenom Bučanom in sovoditeljico Natašo Nanevo boste na Planetu lahko spremljali od 4. septembra. Na sporedu bo od ponedeljka do srede ob 20. uri.

