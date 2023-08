Deseti tek na planiško letalnico tudi z neposrednim prenosom

Od vznožja naprave, do vrha zaletišča se bodo podali tekači z vseh vetrov, nekateri v boj za zmago, drugi v lovu za osebnim rekordom, ali pa preprosto z željo da jim uspe priti vsaj do vrha.

Foto: Red Bull Content Pool

Tek po skakalnicah in letalnicah navzgor je povsem drugačna tekaška preizkušnja. To ni gorski tek in ni tek po stopnicah, je tekaško trpljenje na kvadrat, ko se po strmem doskočišču in zaletišču prebijaš navzgor.

Le redki pravzaprav uspejo vse preteči. Večina tekmovalcev se do cilja priplazi po vseh štirih. A zadovoljstvo na vrhu je tako veliko, da se tekmovalci na Red Bull 400 iz leta v leto vračajo in vztrajno množijo. Tekmuje se v kategoriji posameznikov in štafet, mešanih in poklicnih, ki tečejo 4 x 100 metrov.

Foto: Red Bull Content Pool

Kako težko je preteči teh 400 metrov in kakšna je njena taktika je pred leti, po svojem prvem nastopu v Planici, lepo in na kratko opisala Urška Ahac, sicer vsestranska športnica: “Potrebno je iti čim hitreje, da manj časa trpiš.”

Red Bull 400 v Planici je prva leta v moški kategoriji obvladoval turški gorski tekač Ahmet Arslan, ki je zmagal trikrat. A ne zaporedoma, saj mu je serijo preprečil Slovenec Simon Alič, ki je bil najboljši leta 2013.

Od leta 2017 na letalnici kraljuje slovenski čudežni deček, sedaj že možakar, Luka Kovačič. Do danes je zmagal že petkrat, le lani pa ob tem ni uspel postaviti tudi novega rekorda. Njegov iz leta 2021 znaša 4 minute in 53 sekund.

Foto: Red Bull Content Pool

Pri ženskah so si prva leta zmago podajale tekmovalke iz tujine, najbolj pa smo si zapomnili Italjanko Valentino Belotti, ki je leta 2017 postavila rekord in ga dolgo tudi držala.

Zadnja štiri leta pa je letalnica spet “slovenska” tudi v ženski konkurenci. Že štirikrat zapored je namreč zmagala Barbara Trunkelj. Leta 2021 je za kar 9 sekund uspela popraviti tudi star rekord Italjanke. Danes ta znaša 6 minut in 11 sekund.

A oba serijska zmagovalca Luka in Barbara priznavata, da je iz leta v leto konkurenca močnejša, prihajajo tudi mlajši tekmovalci in jima pošteno dihajo za ovratnik.

Bo jubiljeni deseti tek na planiško lepotico prinesel nove zmagovalce in rekorde? Povsem mogoče.

Dogodek Red Bull 400 boste na Planet 2 lahko v neposrednem prenosu spremljali v soboto od 15.30 dalje na Planet 2.

