Tina Gaber se veseli izziva: To je oddaja, ki sem jo spremljala že kot mala punčka

Na Planetu si boste lahko ogledali dve dobrodelni oddaji Milijonarja z znanimi Slovenci, ki bodo osvojene dobitke namenili za obnovo nedavno poplavljenih območij. Že to nedeljo bodo na vroči stol Milijonarja, ki si ga boste lahko ogledali v sklopu večera dobrodelnosti na Planetu, sedli Tina Gaber, Saša Lendero in Marko Miladinović, naslednji petek, 8. septembra, pa bosta svoje znanje za dober namen preizkusila še igralec Borut Veselko in antropolog Dan Podjed.

Vsem petim znanim Slovencem, ki se bodo za dober namen preizkusili v kvizu znanja, je dobrodelnost blizu, za tako plemenito stvar pa odločitev ni bila težka, je dejala Saša Lendero, ki upa, da bo v kvizu odgovorila na čim več vprašanj.

"Ja, odločitev je bila precej enostavna, denar gre v dobre roke in jaz verjamem, da bo pravično tudi razdeljen," pa je ob tem povedala Tina Gaber.

Marko Miladinović je priznal, da je bila odločitev še toliko lažja, ker si je vedno potihoma želel, da bi se preizkusil v tem legendarnem kvizu. "O takšnem vabilu ne razmišljaš. Če lahko na kakršenkoli način pomagam in če je to z udeležbo v kvizu Milijonar, še toliko bolje, ker sem si to vedno želel," je priznal.

Partnerica slovenskega predsednika vlade ima na kviz Milijonar zelo lepe spomine. "To je v bistvu oddaja, ki jo je, že ko sem bila mala punčka, gledala celotna družina. Zbrali smo se pred televizijo, pa smo ugibali. Ja, jaz se spomnim, ko jo je vodil Jonas, pa potem Boštjan Romih. Se pa zelo veselim Jureta, ker je zelo simpatičen in mu gre odlično od rok."

V drugi dobrodelni oddaji, ki bo na sporedu 8. septembra, bosta denar za žrtve poplav zbirala antropolog Dan Podjed in igralec Borut Veselko, ki je rojen v Črni na Koroškem in je tam tudi odraščal. V času najhujših poplav ga ni bilo v Sloveniji, je pa to naravno katastrofo opazoval z žalostnimi očmi.

"Premalo resno jemljemo stvari, ki nam grozijo, ampak ljudje smo pač taki, da rabimo katastrofe, da nas streznijo. Z nami očitno ne bo nič drugače. In upam, da nas bo ta katastrofa dovolj streznila, da bo ob naslednji tako malo škode, da ne boste imeli o čem poročati," je povedal Veselko. Več v zgornjem prispevku iz informativne oddaje Planet 18.

Tudi gledalci lahko pomagate pri zbiranju sredstev za pomoč prizadetim v poplavah v Sloveniji

Že zdaj lahko pošljete SMS-sporočilo s ključno besedo PLANET10 na telefonsko številko 1919. S tem boste darovali deset evrov. Prispevajo lahko uporabniki Telekoma Slovenije, Telemacha, A1 in T-2. V nedeljo med dobrodelnim programom pa bodo odprte tudi telefonske linije, prek katerih bo mogoče prispevati znesek po lastni želji.

