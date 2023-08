Poglejte, kaj je pevka povedala o svojem novem partnerju #video

Za Sašo Lendero je precej težko obdobje, ki ga je zaznamovala tudi ločitev od dolgoletnega partnerja Mihe Hercoga. In čeprav na začetku o tem ni želela govoriti, pravi, da je zdaj drugače.

"Imela sem nekaj intervjujev, v katerih sem malo bolj bila odprta. Ne o sami situaciji, ampak o tem, kako se jaz počutim v zvezi s tem, kako se jaz s tem spoprijemam. To pa predvsem zaradi tega, ker sta tista najhujša bolečina in razočaranje popustila. Ljudje gremo čez zelo podobne preizkušnje v življenju in je dobro, da se v teh trenutkih ne počutimo osamljeno. Sporočilo, ki ga zdaj iskreno dam, je, da stvari postanejo boljše in da se začnejo postavljati na svoje mesto in nekako vedno prideš do tega, da razumeš, zakaj je vesolje hotelo, da se nekaj zgodi."

Je bila pa pevka veliko bolj skrivnostna ob vprašanju o novem partnerju, o katerem se že nekaj časa šušlja po različnih medijih. "Ne morem nič povedati na to temo," je dejala v smehu.

In če je ob vprašanju o svojem ljubezenskem življenju raje ostala nekoliko skrivnostna, je brez težav spregovorila o praznovanju svojega posebnega rojstnega dne. Pred kratkim je namreč postala abrahamovka.

"Ravno v času, ko sem imela prestop petdesetke, so bile katastrofalne poplave in načrtovana večja zabava je na koncu izpadla povsem drugače, ker smo bili vsi pod vplivom čustev, vsi smo bili pretreseni in žalostni. Ampak moji najbližji so me vseeno spodbudili, da smo naredili vsaj nekaj manjšega. Tako smo se vseeno imeli zelo lepo in sem kar vesela, da je bila ta prelomnica vseeno malo zaznamovana."

Na koncu je Saša razkrila še recept za popolno postavo, s katero se lahko pohvali. "Ljubezenske težave," se je zasmejala in dodala, da tega recepta nikomur ne priporoča. Več v zgornjem videu iz oddaje Jutro na Planetu.

Saša Lendero bo v nedeljo nastopila tudi v dobrodelni oddaji Milijonar, v kateri bodo zbirali sredstva za pomoč v poplavah najbolj prizadetim krajem. Na vroči stol bosta v nedeljo sedla tudi Tina Gaber in Marko Miladinović.

Tudi gledalci lahko pomagate pri zbiranju sredstev za pomoč prizadetim v poplavah v Sloveniji

Že zdaj lahko pošljete SMS-sporočilo s ključno besedo PLANET10 na telefonsko številko 1919. S tem boste darovali deset evrov. Prispevajo lahko uporabniki Telekoma Slovenije, Telemacha, A1 in T-2. V nedeljo med dobrodelnim programom pa bodo odprte tudi telefonske linije, prek katerih bo mogoče prispevati znesek po lastni želji.

Večer dobrodelnosti bo na Planetu v nedeljo, 3. septembra. Ogledali si boste lahko tudi posebno dobrodelno oddajo kviza Milijonar. Voditelj Jure Godler bo tokrat gostil Tino Gaber, Sašo Lendero in Marka Miladinovića.

