Kolesarskega asa med ogledom posnetka prevzela čustva #video

V nedeljo, 3. septembra, od 9. ure boste lahko na Planetu spremljali družabni kolesarski dogodek s tekmovalno noto za amaterske kolesarje L'Etape Slovenija by Tour de France, ki bo potekal po cestah Gorenjske, zato sta se v studiu oddaje Jutro na Planetu oglasila organizator dogodka Tomaž Ambrožič in ambasador dirke, kolesarski as Matej Mohorič.

L'Etape Slovenija je uradni dogodek za amaterske kolesarje iz serije dogodkov Tour de France, ki potekajo po vsem svetu.

"Dogodek je že drugo leto zapored v Kranju, v središču mesta, kjer sta štart in cilj. V soboto je namenjen otrokom in družinam. Imamo družinski dan, ko bo organizirano kolesarjenje po zaprtih cestah s policijskim spremstvom, da lahko tudi najmlajši in družine doživijo utrip neke prave večje dirke. Da se pripravijo, da lahko razmišljajo, kako bo, ko bodo nekaj let starejši. Pričakujemo okrog 500 udeležencev. To je pravzaprav maksimalno število, ki ga lahko dogodek v soboto sprejme, tako da bo zelo prijetno kolesarsko druženje, ki se bo začelo popoldne po 14. uri v središču Kranja. V nedeljo pa je na sporedu tista prava izkušnja Tour de Francea. Gre za licenčno rekreativno kolesarsko dirko, ki jo organizatorji Tour de Francea organizirajo v 24 državah po svetu. Slovenija je ena od teh držav, " je povedal Ambrožič in dodal, da so ponosni, da jim je tudi pri nas uspelo pridobiti pravice za organiziranje te licenčne dirke.

Foto: Planet TV

Kolesarji se bodo lahko podali na dve trasi. Daljša je dolga približno 140 kilometrov, krajša pa je približno polovico krajša. Vsi bodo lahko na lastni koži občutili, kako je videti prava etapa najbolj znamenite kolesarske dirke na svetu Tour de France.

Ambasador dogodka je slovenski profesionalni kolesar Matej Mohorič, ki verjame, da bodo udeleženci lahko začutili vzdušje, podobno tistemu na francoski pentlji. "Tudi sam bom v soboto in nedeljo na prizorišču. V nedeljo bom odpeljal daljšo traso. Štartal bom, ko bodo že štartali vsi preostali udeleženci, potem pa počasi v svojem ritmu prehiteval, jih pozdravil, mogoče bo tudi čas za kratek klepet ali pa se bomo ustavili za kakšno fotografijo, zagotovo pa potem tudi v cilju," je razkril naš kolesarski as, ki je na letošnji Dirki po Franciji slavil v 19. etapi in svetovno javnost navdušil z intervjujem po zmagi.

V oddaji Jutro na Planetu so mu pokazali ta znameniti intervju, v katerem je s solzami v očeh spregovoril o odrekanjih in nečloveških naporih kolesarjev ter krutosti tega športa. Po ogledu videa je bil Mohorič vidno ganjen.

"Jaz to počnem že deset let. Kolesarstvo je moje življenje, moj poklic, pa tudi moja strast in prevozil sem res ogromno kilometrov v svoji karieri, verjetno blizu 400 tisoč, tako da se stvari naberejo. Mogoče ne samo jaz, ampak vsak izmed nas veliko žrtvuje za svojo kariero. V svojem življenju se velikokrat trudimo za cilje, ki so na prvi pogled večji od nas, ampak nam jih na koncu uspe doseči. In takrat, ko jih dosežemo, mogoče ne samo jaz kot poklicni kolesar, ampak tudi vsak izmed nas, ko doseže nekaj, za kar se je trudil toliko let in toliko časa, pa ne sam, da so mu tudi drugi ljudje pomagali in da brez drugih mogoče ne bi zmogel, ker večino lepih stvari v življenju dosežemo skupaj, te preprosto ob tistem trenutku prevzamejo čustva. Še zdaj, ko gledam ta intervju za nazaj, dobim solzne oči, ker vem, koliko to pomeni vsakemu izmed nas. Mogoče sem jaz tisti trenutek pred kamero, ampak moj rezultat je plod trdega dela celotne ekipe, od vsakega maserja, mehanika in fizioterapevta naprej. Skupaj delamo ljudje lepe stvari, in ko dosežemo te cilje, so to res lepi trenutki, ki potem z nami ostanejo do konca naših življenj," je povedal naš kolesar.

Več v zgornjem videu. V nedeljo od 9. ure pa na Planetu ne zamudite neposrednega prenosa dogodka L'Etape Slovenija by Tour de France.

Prenos kolesarskega dogodka L'Etape Slovenija by Tour de France si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali v nedeljo, 3. septembra, ob 9. uri na Planetu.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.