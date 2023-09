Velika skrivnost v Kolesu sreče je končno razkrita #video

Že v ponedeljek ob 20. uri se na Planet vrača priljubljeni kviz Kolo sreče, ki ga vodita Klemen Bučan in Nataša Naneva. Dvojec je znan po tem, da se med seboj veliko zbadata, pred začetkom nove sezone pa sta končno razkrila tisto, kar so se vsi gledalci spraševali v prvi sezoni.

Klemen in Nataša sta se v prvi sezoni znala pošaliti na račun drug drugega. Klemen je kot izkušen standup komik hitro znal povedati kakšno šalo na račun svoje sovoditeljice, a tudi ona mu ni ostajala dolžna, zato se je kar nekajkrat v prvi sezoni obregnila ob njegovo višino.

Tudi zaradi tega so se mnogi gledalci spraševali, ali je Nataša res višja od Klemna in koliko znaša ta razlika. "Lahko vam razkrijem še eno skrivnost iz prve sezone. V resnici sem manjša od Klemna za en centimeter. Ni tako majhen, kot je videti," je v smehu povedala Nataša.

"To so te Natašine šale, ker je ona na stopnicah in malo zviška gleda na nas. In v petkah je res malo višja. Pa tudi videti je tako, ker je bolj vitka, jaz pa sem malo bolj čokat in sem zaradi tega videti malo nižji," tudi tokrat Nataši ni ostal dolžan Klemen, ki je nato razkril še novost, ki gledalce čaka v drugi sezoni, ki se začenja že v ponedeljek ob 20. uri.

"Jaz pa lahko namignem, da bo Nataša v drugi sezoni več pela. In to ni nujno dobra stvar," se je zasmejal. "Gledalci bodo lahko videli, da sem jaz v primerjavi z njo kar naenkrat precej dober pevec."

Nataša je potrdila, da bodo gledalci v novi sezoni res lahko "uživali" v njenih pevskih sposobnostih, in v smehu dodala, da upa, da ne bo zaradi tega gledanost oddaje Kolo sreče padla. Več v zgornjem videoposnetku.

V prvi oddaji nove sezone bosta Klemen in Nataša gostila Denisa Avdića. Foto: Planet TV

Tudi v novi sezoni Kolesa sreče bo med tremi tekmovalci v vsaki oddaji po en znani Slovenec. Že v prvi bomo lahko spremljali enega najbolj priljubljenih radijskih voditeljev Denisa Avdića. Ne zamudite.

