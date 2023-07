Legendarnega igralca v hotelski sobi pri naših sosedih našli nezavestnega

Skupina Hollywood Vampires, ki so jo leta 2012 ustanovili Alice Cooper, Johnny Depp in Joe Perry, je pred kratkim odpovedala svoj koncert v Budimpešti na Madžarskem. Razlog za odpovedan nastop naj bi bile zdravstvene težave Johnnyja Deppa.

Le eno uro pred koncertom v nabito polni dvorani so v hotelsko sobo Johnnyja Deppa prihiteli zdravniki, ki so igralca našli nezavestnega. Kot so zapisali v policijskem poročilu, naj bi Depp med pripravami na koncert omedlel, nastop pa naj bi odpovedali, ker na koncert ni bil "telesno pripravljen".

Kriv naj bi bil alkohol

Kaj je razlog, da je Depp padel v nezavest, ni znano, številni pa so prepričani, da je kriv alkohol. Zvezdnik naj bi pred koncertom namreč popil veliko količino alkohola.

Čeprav njegovi predstavniki zagotavljajo, da je razlog za zdravstvene težave pretirana vznemirjenost, temu verjamejo le redki. Koncert skupine Hollywood Vampires je bil namreč odpovedan že večkrat, nazadnje junija, ko si je Depp, kot pravijo, poškodoval nogo.

Skupina je ob odpovedi koncerta na svojem profilu na Instagramu zapisala, da bodo "zaradi nepredvidenih okoliščin odpovedali nocojšnji nastop v Budimpešti". "Vse vstopnice (splošne in VIP, vključno s srečanjem) bodo v celoti povrnjene. Radi imamo vse oboževalce, ki so pripotovali od blizu in daleč, da bi nas videli igrati, in resnično nam je žal," so dodali.

