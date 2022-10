Zgodilo se je, kar so navijači težko čakali: Josip Iličić se vrača v NK Maribor

Pri NK Maribor so potrdili, da se nogometni zvezdnik Josip Iličić vrača v NK Maribor. Nekdanji član Atalante, Fiorentine in Palerma v serie A je s prvaki podpisal triletno pogodbo. Za nov začetek v vijoličastem si je večni ljubljenec mariborskega občinstva izbral dres s številko 72.

O vrnitvi Josipa Iličića se je šušljalo že dlje časa, danes pa so prestop uradno potrdili tudi pri NK Maribor, kjer je 34-letni Gorenjec leta 2010 že igral, od tam pa se je izstrelil v italijansko serie A.

Iličić, ki je močan pečat pustil tudi v slovenski nogometni reprezentanci, je na Apeninskem polotoku preživel 12 let.

Najprej je igral za Palermo, nato se je preselil v Fiorentino in nazadnje igral še za Atalanto, od katere se je poslovil konec avgusta in spodbudil ugibanja o svoji tekmovalni prihodnosti.

Danes ob 17. uri se bo srečal z navijači

Zdaj o njej ni več dvoma, Jojo se vrača v Maribor in se bo danes ob 17. uri medijem in navijačem predstavil na posebnem dogodku v nakupovalnem središču Europark (na osrednjem prireditvenem prostoru pred Hervisom).

Šuler: Prihod Iličića je velik dogodek za vse

Nad težko pričakovano okrepitvijo je navdušen tudi športni direktor vijolic Marko Šuler, ki meni, da je prihod Josipa Iličića v Maribor velik dogodek za vse.

"Gre za zadevo, ki nedvomno izstopa iz okvirov in pomeni veliko. Ne samo za Maribor, ampak na splošno za slovenski nogomet. Gre za posebno vez, ki je stkana med Josipom in Mariborom, kar je tudi privedlo do pozitivnega razpleta zahtevnega izziva.

Zamisel, ki se je morda komu zdela nerealna, je uresničena. Veliko dela in energije je bilo treba vložiti, da nam je uspelo, toda Josip je tukaj, izbral je Maribor in tudi zato je Maribor drugačen od preostalih. Tokrat je predstavitev okrepitve drugačna, saj oznanjamo prihod igralca, o katerem je brezpredmetno izgubljati besede. Zaznamoval je zgodovino Maribora in slovenskega nogometa, vendar še ima pred seboj zlata leta," je o najbolj nestrpno pričakovani novici in najodmevnejšem dogodku v prestopnem roku za klubsko spletno stran povedal Šuler.

Foto: Reuters

Pogodba do leta 2025

Kako resno v Mariboru mislijo s prihodom Iličića, kaže tudi dolgoročnost pogodbe, vse do leta 2025.

"Dolgoročna pogodba potrjuje, kako resna je zadeva. Josip res nekaj časa ni igral, treniral je po samostojnem programu in ob potrditvi dogovora še ne moremo z gotovostjo napovedati premiere na igrišču. Seveda bo potreboval nekaj časa, da doseže ustrezno stopnjo pripravljenosti. Prihaja pa z velikim motivom in željo, sposoben se je hitro prilagoditi zahtevam, saj ob svojih izkušnjah zna odmerjati napore. Ne bomo prehitevali, bomo pa s skupnimi močmi naredili vse, da ga čim prej vidimo skupaj z moštvom na terenu," je sporočil Šuler.

