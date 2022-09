Še poleti snubil Iličića, zdaj bi lahko izgubil službo

Nova sezona italijanskega prvenstva se je komaj začela, pri Bologni pa že razmišljajo o menjavi trenerja. Siniša Mihajlović bi lahko tako postal prvi strateg, ki je v tej sezoni v serie A izgubil službo. O tem, kako je Bologna prekinila sodelovanje s 53-letnim trenerjem, tako poročata Il Corriere dello Sport in Sky Sport Italia. Mihajlović, ki se še vedno bori z levkemijo, je prvič vodil Bologno leta 2018, se nato vrnil leta 2019, skupno pa jo je vodil na 130 tekmah. Zmago je vknjižil na vsaki tretji tekmi, na 43 dvobojih.

Mihajlović si je prizadeval, da bi Bologna v poletnem prestopnem roku sklenila sodelovanje z Josipom Iličićem, a ni prišlo do skupnega dogovora z Atalanto. Itlaijanski mediji že ponujajo imena osrednjih kandidatov za novega trenerja Bologne. To so Thiago Motta, Claudio Ranieri in Roberto De Zerbi, največ možnosti pa naj bi imel Motta.