Zbrali kar 31 ton hrane za zapuščene živali!

V letošnji zbiralni akciji, ki jo je ob svetovnem dnevu živali že tradicionalno organizirala trgovina za male živali Mr. Pet , so zbirali hrano in druge potrebščine za zapuščene in pomoči potrebne živali. Akcija, ki je vse do 4. oktobra potekala v vseh 28 poslovalnicah Mr. Pet po Sloveniji, je bila izjemno uspešna – skupaj so zbrali kar 31 ton hrane, s čimer so močno presegli lanskoletni dosežek, ko so zbrali 25 ton.

Foto: PET NETWORK SI D.O.O.

Mr. Pet je tudi letos vse zbrane donacije podvojil, kar je še dodatno pripomoglo k neverjetnemu uspehu akcije. "Navdušeni smo nad odzivom ljudi in izkazano srčnostjo," je povedala Doris Veselić iz Mr. Pet. "Zahvaljujemo se vsakomur, ki je prispeval, saj smo skupaj ustvarili boljši jutri za številne zapuščene živali."

Pomoč živalim po vsej Sloveniji

Vse donacije so namenjene lokalnim zavetiščem in društvom za zaščito živali, ki se pogosto soočajo s pomanjkanjem sredstev. Zavetišče Ljubljana, ki letno sprejme več kot 2.500 živali, je denimo poudarilo, kako pomembne so tovrstne akcije, saj jim omogočajo, da živalim zagotovijo ustrezno hrano in kakovostno veterinarsko oskrbo.

Skupaj za boljši jutri zapuščenih živali

Letošnja zbiralna akcija Mr. Pet ni le dosegla, ampak presegla pričakovanja, kar je dokaz, da lahko z majhnimi dejanji zares dosežemo velike spremembe. Z rekordno količino zbrane hrane smo skupaj dokazali, da nam ni vseeno za živali v stiski.

Zato hvala vsem, ki ste prispevali, pa tudi tistim, ki ste k sodelovanju spodbudili svoje bližnje.

Skupaj smo ustvarili svetlejšo prihodnost za številne živali in dokazali, da lahko s skupnimi močmi premikamo meje.

Zbrane donacije so v Mr. Pet razdelili med več kot 40 društev in zavetišč: Lajka

Gmajnice

Horjul

Društvo Mila in Reks

Hrtji svet Slovenije

AnimalAngels

SVSP

Zavod Pit

Srce za Bulle

DZZŽ Arja

Mačji dol

DZZŽ Kranj

DZZŽ Posavje

DZZŽ Kočevje

Zavetišče Turk

Ronova hišica

Marjetica Koper

Mačja preja

ODPMŽ Koper

Klic živali Bovec

Zavetišče Oskar

Društvo za pomoč živalim Repek

Društvo za dobrobit živali Izola

Zavetišče MB

Animal Matters

Zavod Muri

ZonZani

Mačja Hiša Celje

DZLMZ Vojnik

Društvo za zaščito konj

Smrčki

Društvo za pomoč mucam Sia

RubayaL_Klementina

DPMŽ Koroške

DPMŽ Ptuj

Grajske tačke

Društvo Deteljica

DZZŽ Pomurja

Mačje tačke

Potepuhi

Wet Noses

TOBI

Foto: PET NETWORK SI D.O.O.

Naj bo izjemen uspeh letošnje zbiralne akcije opomnik za vse nas: zapuščene živali in organizacije, ki se borijo za njihov lepši vsakdan, nas potrebujejo vse leto. Zato ohranjajmo in krepimo to energijo solidarnosti in empatije.

Prevzem donacij, zavetišče Turk Foto: PET NETWORK SI D.O.O.

Še enkrat iz srca hvala vsem, ki ste prispevali in pomagali do lepšega jutri številnim živalim v stiski!

Naročnik oglasnega sporočila je PET NETWORK SI, D. O. O.