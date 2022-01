Blagoslov hišnih ljubljenčkov v Mehiki #video

Si predstavljate, da bi vam v cerkvi med mašo družbo delale živali? V Mehiki so bili hišni ljubljenčki v središču blagoslovov ob prazniku svetega Antona, znanega kot zaščitnika živali. Cerkve in bogoslužja na prostem so na ta dan polne lajajočih psov, sikajočih mačk, rib, najrazličnejših ptic in plazilcev ter celo živine, ki skupaj s svojimi lastniki sodelujejo pri slovesnem običaju. Pisano živalsko druščino poškropijo s sveto vodo, da bi jih zaščitili pred nevarnostjo in nesrečo.