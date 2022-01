"64 odstotkov nezaželenih posledic po cepljenju je psihosomatskih"

Za večino nezaželenih posledic po cepljenju proti covid-19 bi lahko bil kriv nocebo efekt, razkriva ameriška študija, v kateri je sodelovalo več kot 45 tisoč oseb. In kaj je nocebo efekt, ki je nasprotje od placebo efekta? Strah pred znanimi neželenimi učinki zdravila ali splošen odklonilen odnos ljudi do cepiva lahko okrepi neželene učinke. Preprosto povedano, ljudje, ki jih je strah oziroma so prepričani, da bodo imeli nezaželene posledice po cepljenju, jih lahko imajo samo zaradi svojega prepričanja oziroma so posledice veliko večje kot sicer.

Pri analizi 12 kliničnih študij, v katere je bilo vključenih več kot 45 tisoč ljudi, so ameriški znanstveniki iz Bostona prišli do zaključka, da je večina nezaželenih posledic po cepljenju lahko le psihosomatskih, razkriva spletni medij Science alert. V okviru kliničnih študij je skoraj 23 tisoč oseb prejelo pravo cepivo proti covid-19, skoraj 23 tisoč pa placebo oziroma nenevarno substanco, ki je vizualno spominjala na cepivo.

"Sistematično zbiranje dokazov o nezaželenih posledicah po cepljenju s covid-19 je izjemno pomembno. Veliko ljudi se namreč noče cepiti, ker se bojijo stranskih učinkov," je razloge za analizo rezultatov kliničnih študij izpostavila članica ekipe Julia W. Haas iz bostonskega univerzitetno kliničnega centra Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC).

Prvi odmerek cepiva

Po prejemu prvega odmerka cepiva proti covid-19 je 46,3 odstotka oseb, ki so prejele pravo cepivo, poročalo o utrujenosti, vročini in glavobolih ter drugih relativno neproblematičnih posledicah. 66,7 odstotka jih je poročalo o bolečinah ali oteklini na mestu prejetja cepiva. Medtem pa je kar 35,2 odstotka oseb, ki so prejele placebo cepivo, prav tako poročalo o utrujenosti, vročini in glavobolih ter drugih relativno neproblematičnih posledicah. 16,2 odstotka pa jih je poročalo o bolečinah ali oteklini na mestu prejetja "cepiva".

Prvi odmerek: kaj pomenijo rezultati?

Ko so pri BIDMC združili podatke, so prišli do zaključka, da je 76 odstotkov vseh primerov utrujenosti, visoke telesne temperature in glavobolov (kot stranskih učinkov po cepljenju) najverjetneje posledica nocebo efekta. Ta naj bi bil tudi "odgovoren" za 24 odstotkov vseh poročil o bolečinah ali oteklini na mestu prejema cepiva.

Drugi odmerek cepiva

Relativno neproblematične nezaželene posledice po prejemu prvega odmerka cepiva so očitno mnoge ljudi pomirile, saj je učinek nocebo efekta pri drugem odmerku veliko manjši. Le 31,8 odstotka oseb, ki so prejele placebo cepivo, je poročalo o utrujenosti, visoki telesni temperaturi in glavobolih ter drugih relativno neproblematičnih posledicah. Le 11,8 odstotka prejemnikov placebo cepiva pa je poročalo o bolečinah ali oteklini na mestu prejema cepiva.

Nasprotno je bilo pri osebah, ki so dobile pravo cepivo. 61,4 odstotka jih je poročalo o glavobolih, utrujenosti in drugih relativno neproblematičnih posledicah. 72,8 odstotka oseb pa je poročalo o bolečinah ali oteklini na mestu prejema cepiva.

Drugi odmerek: kaj pomenijo rezultati?

Ko so pri BIDMC združili podatke posledic drugega odmerka cepljenja, so prišli do zaključka, da je 52 odstotkov vseh primerov utrujenosti, visoke telesne temperature in glavobolov (kot stranskih učinkov po cepljenju) najverjetneje posledica nocebo efekta. Oziroma so, ko so pri BIDMC vključili še podatke posledic prvega odmerka, prišli do zaključka, da je najverjetneje za 64 odstotkov vseh nezaželenih posledic po cepljenju "odgovoren" nocebo efekt.

Zaupanje

"Nespecifični simptomi, kot sta glavobol in utrujenost, so na vrhu seznama možnih posledic cepljenja. Kot smo pokazali z analizo kličnih študij, so takšni simptomi tudi zelo pogosto posledica nocebo efekta," je rezultate analize komentiral član ekipe BIDMC in harvardske univerze Ted J. Kaptchuk. Po njegovih besedah lahko zato informacije o posledicah neposredno povežemo s samimi posledicami. "Ljudje, ki pred cepljenjem preverijo, kakšne so lahko nezaželene posledice, lahko postanejo animozni in so pozorni na vsako spremembo in vsak občutek v telesu," je še poudaril Kaptchuk.

"Osnova vsakega zdravljenja je zaupanje. Zaupanje v zdravnika, zaupanje v zdravila. Zato upamo, da bomo z informacijo, da je velik del nezaželenih posledic po cepljenju pravzaprav posledica nocebo efekta, mnoge vendarle spodbudili k cepljenju," je še dejal Kaptchuk.