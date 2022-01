Odpravili so večino ukrepov. Nič več PCT-potrdil in medosebne razdalje.

Na Irskem so danes zjutraj odpravili večino omejitev zaradi pandemije bolezni covid-19. Irski premier Michael Martin je odločitev napovedal v petek in sporočil, da je država "prestala neurje omikrona", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ugotovili smo, da ni več razlogov ali utemeljitev za nadaljevanje večine omejitev," je povedal Martin v televizijskem prenosu.

"Irski prvorazredni program cepljenja in uvedba poživitvenih odmerkov sta popolnoma spremenila naš položaj," je dejal. Dodal je, da so "cepljenje in poživitveni odmerki preprečili, da bi se nedavni val okužb spremenil v veliko resnejši potek bolezni in smrti". Opozoril je sicer, da pandemije še ni konec.

Med ukrepi so bili med drugim zaprtje nočnih klubov, skrajšan obratovalni čas v gostinskih obratih in omejitve števila ljudi na prireditvah v zaprtih prostorih ter omejitev druženja med gospodinjstvi.

Brez PCT-potrdila in medosebne razdalje

Gostilne, bari in restavracije lahko od danes naprej delujejo po običajnem delovnem času, gosti pa za obisk ne potrebujejo več potrdila PCT niti jim ni treba vzdrževati medosebne razdalje. Prav tako so bile popolnoma odpravljene omejitve števila udeležencev na prireditvah v zaprtih prostorih in na prostem.

Zaposleni, ki so delali od doma, se lahko od prihodnjega tedna postopoma vračajo na delovna mesta.

Visoka precepljenost in cepljenje s poživitvenim odmerkom

Maske bodo v nekaterih prostorih še vedno potrebne, prav tako ostaja obvezna samoizolacija posameznikov, ki so bili pozitivni na covid-19, in njihovih tesnih stikov ter oseb s simptomi.

V državi je precepljenost prebivalstva na visoki ravni, v zadnjih mesecih pa sta skoraj dve tretjini starejših od petih let prejeli poživitveni odmerek cepiva proti covid-19. Irska, ki ima okoli pet milijonov prebivalcev, je sicer skupno zabeležila več kot šest tisoč smrti zaradi virusa.