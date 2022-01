V Mariboru odprli dodatno točko za PCR-testiranje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi večanja potreb so v Mariboru odprli dodatno lokacijo za testiranje na novi koronavirus po metodi PCR. To testiranje, ki ga izvaja Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, tako od četrtka poteka ne le na že dlje časa uveljavljeni točki na Cesti proletarskih brigad, ampak tudi v Jezdarski ulici.

Testiranje je na voljo za osebe, ki jih je na to napotil izbrani osebni zdravnik, ali osebe, ki imajo predhodno potrjen pozitiven hitri antigenski test.

Za odvzem brisa v primeru pozitivnega hitrega testa se je obvezno predhodno naročiti prek spletne aplikacije ali telefona. Ob opravljanju PCR-testa je treba predložiti potrdilo izvajalca o pozitivnem hitrem antigenskem testu ali pozitivno testirno ploščico. Zaradi povečanega obsega naročil se na testiranje lahko čaka tudi več kot 24 ur, so sporočili iz zdravstvenega doma.

"Veseli smo, da imamo zdaj dve vstopni točki za PCR, saj je pritisk zelo velik. Posebej jemljemo brise tudi otrokom," je za STA danes povedal direktor Jernej Završnik.

Po njegovih besedah dnevno odvzamejo več kot tisoč brisov, več kot 60 odstotkov jih pokaže okužbo s koronavirusom.

V Mariboru daljših čakalnih vrst ni

Daljših čakalnih vrst pred vstopnima točkama, o kakršnih občasno poročajo iz Ljubljane, nimajo. "Moram reči, da smo zelo dobro organizirani. Odprli smo novo točko na drugi lokaciji prav zaradi tega, da zmanjšamo pritisk na enem mestu," je dejal Završnik. Dodal je, da imajo zaenkrat dovolj testov.

V zadnjih dneh narašča število bolnikov s covid-19 v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor. Trenutno je hospitaliziranih 109 covidnih bolnikov, od tega jih je 28 na intenzivnem zdravljenju. Povprečna starost bolnikov na akutnem covidnem oddelku je malo več kot 71 let, na covidnem intenzivnem oddelku pa skoraj 66 let, so sporočili.

Naraščanje števila okužb se odraža tudi na drugih področjih javnega življenja. Zaradi bolniških odsotnosti zaposlenih je danes začasno zaprl vrata za obiskovalce mariborski Akvarij - terarij, Mariborska knjižnica pa je ta teden prešla na skrajšani odpiralni čas.

Zaradi kadrovskih težav je začasno krajevne urade v Dupleku, Hočah, Miklavžu in Račah zaprla mariborska upravna enota, kjer je po besedah v. d. načelnika Roberta Pungerla trenutno na bolniškem dopustu ali v karanteni okoli petina od skupaj 139 zaposlenih.

Kljub trenutnim epidemiološkim razmeram v državi pa za zdaj večjega kadrovskega osipa zaradi okužb oziroma bolezni ne zaznavajo na mariborski mestni občini. Kot so pojasnili za STA, 18 zaposlenih po kratkotrajnem sklepu začasno dela od doma, dvema je bil izdan sklep o odsotnosti zaradi varstva otrok, približno 90 pa jih od doma dela že dalj časa.