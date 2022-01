Kaj se bo jutri zgodilo s covidnim potrdilom?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koliko je takih ljudi, ki jutri pogoja PCT ne bodo več izpolnjevali, ne vedo ne na NIJZ ne na ministrstvu za zdravje, saj je to število zelo težko določljivo, tudi zato, ker števila oseb, ki so bolezen prebolele, ni mogoče izvedeti.

"Prebivalci smo imeli vmes dovolj časa, da smo se cepili s poživitvenim odmerkom in tako zaščitili svoje zdravje, prav tako pa imamo s tem veljavno in do nadaljnjega neomejeno QR-kodo. Zato smo tudi organizirali Dneve cepljenja," je še dejal minister.

Koliko časa bo po novem veljal pogoji PCT?

Prebolel (P): Potrdilo o prebolevnosti velja 180 dni oziroma pol leta od pozitivnega PCR-testa, miniti pa mora več kot deset dni od testa, razen če zdravnik presodi drugače. Testiran (T): Hitri antigenski HAG-test velja 48 ur od odvzema brisa, negativni rezultat testa PCR velja 72 ur od odvzema brisa. Novi protokol testiranja bo v veljavo stopil 1. februarja. Po novem pozitivnih hitrih antigenskih testov ne bodo več potrjevali s PCR-testiranjem. Pri cepljenju (C) in kombinaciji cepljenja in prebolevnosti je zadeva bolj zapletena:

Kdaj potrdilo velja neomejeno dni?

Veljavnost potrdila je neomejena v primeru poživitvenega odmerka, kar pomeni cepljenje s tretjim odmerkom (v primeru osnovnega cepljenja s cepivom AstraZenece mora biti tretji odmerek cepivo Pfizerja ali Moderne) ali pa v primeru cepljenja z Janssenom še en odmerek Pfizerja ali Moderne.

Neomejeno veljavnost potrdila ima posameznik tudi, če je bolezen prebolel in prejel poživitveni odmerek, ne glede na to, ali je bil prej cepljen s poživitvenim odmerkom ali pa je prej bolezen prebolel in bil šele nato cepljen s poživitvenim odmerkom.

V katerih primerih veljavnost poteče po devetih mesecih

Po 270 dneh bodo pogoj C (cepljen) nehali izpolnjevati vsi, ki so se polno cepili po običajni shemi, torej tisti, ki prejmejo dva odmerka Moderne, Pfizerja ali AstraZenece ali pa so prejeli en odmerek Janssena.

Oseba, ki se je enkrat cepila z Janssenom in drugič z AstraZeneco ali še enkrat z Janssenom, po 270 dneh od zadnjega cepljenja ne bo več izpolnjevala pogoja C. Tistemu, ki je covid-19 prebolel in se potem v 180 dneh cepil (do 14. septembra 2021 lahko v 240 dneh), status cepljen poteče po 270 dneh.

Zakaj je oseba, ki je CCP, na slabšem kot oseba PCC?

Oseba, ki je bila dvakrat cepljena in nato potrjeno okužena, 270 dni po cepljenju izpolnjuje pogoj C, 180 dni po okužbi pa izpolnjuje pogoj P. Status ji tako ne velja neomejeno časa kot osebi, ki je najprej zbolela in se nato dvakrat cepila.

Če bi oseba najprej zbolela in bolezen prebolela ter se potem dvakrat cepila, bi ji potrdilo veljalo neomejeno.

"EU-uredba omogoča izdajo potrdil o cepljenju s specifičnim kodiranjem (enim odmerkom manj) za prebolevnike. Ne dovoli pa daljše veljavnosti potrdila o prebolelosti za prebolele po cepljenju (kar bi bilo treba narediti v primeru C+C+P)," so za Žurnal24 pojasnili na ministrstvu za zdravje. "Razlika je sicer v času prebolelosti in cepljenja. Drugo cepljenje v prvem primeru velja kot poživitveni odmerek, saj je oseba polno cepljena po preboleli bolezni. V drugem primeru pa je oseba zbolela kljub cepljenju, kar pomeni, da po polnem cepljenju (še) ni razvila dovoljšne zaščite, zato potrebuje poživitveni odmerek."