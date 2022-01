Šketov sporazum s Putinovim kršilcem človekovih pravic: tožilstvo s prstom spet kaže na MZZ

"Ministrstvo za zunanje zadeve smo zaprosili, da nam sporočijo njihove morebitne zadržke glede posredovanja Programa o sodelovanju med Vrhovnim državnim tožilstvom in Vrhovnim državnim tožilstvom Ruske federacije za leti 2022–2023 medijem. Ker nam z ministrstva za zunanje zadeve na ta dopis oziroma na to naše vprašanje uradno do danes niso odgovorili, smo jih danes ponovno pozvali, naj to storijo. Njihovega molka namreč nismo šteli kot izjavo, da glede posredovanja nimajo zadržkov," so nam sporočili z vrhovnega državnega tožilstva.