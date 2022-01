Iz Evrope je bil v Moskvi še slovaški generalni državni tožilec Maroš Žilinka, zaradi česar je bil na Slovaškem škandal z zahtevami po odstopu tožilca. Tudi Žilinka je v Moskvi podpisoval nekakšen dogovor o sodelovanju tožilcev. Šef ruskih tožilcev Krasnov je na seznamu oseb Sveta EU, ki bi jim morali tožilci držav EU zaradi hudih kršitev človekovih pravic onemogočati posle v Evropi. Na tem seznamu se je Krasnov znašel zaradi primera Navalni. Ker je bil dogovor Program o sodelovanju med Vrhovnim državnim tožilstvom Republike Slovenije in Generalnim državnim tožilstvom Ruske federacije za leti 2022–2023 sklenjen v nenavadnem času in s sporno osebo, smo tožilstvo, ki ga vodi Drago Šketa, zaprosili, naj nam Program posredujejo, da bi ga preverili in predstavili javnosti. Ker po dobrem tednu ni bilo odgovora, smo znova prosili, naj nam dokument posredujejo. Odgovorili so nam tako: "Od Ministrstva za zunanje zadeve RS soglasja za posredovanje dokumenta nismo dobili. Lep pozdrav, Erika Repovž."

Na to se je Nataša Kos z zunanjega ministrstva danes odzvala s takšnim pojasnilom:

"Spoštovani, glede članka z naslovom 'Je res državna skrivnost, kaj se je Šketa dogovoril s Putinovim Krasnovom?', objavljenega na vašem portalu Siol.net dne 28. 1. 2022, vam sporočamo, da je trditev (državnega tožilstva), da zunanje ministrstvo ni soglašalo s posredovanjem sporazuma, neresnična. Ministrstvo za zunanje zadeve RS ni nikoli izrazilo zadržkov za objavo omenjenega dokumenta, kar bi vam tudi sporočili, če bi se pred objavo članka obrnili na naše ministrstvo. Prosimo za objavo popravka. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo! Služba za strateške komunikacije Ministrstvo za zunanje zadeve RS."

Od tožilstva smo že v petek ponovno zahtevali, da nam dokument posredujejo ali pa korektno pojasnijo razloge, zakaj to zavračajo. To, da ministrstvo za zunanje zadeve "ni soglašalo" s posredovanjem dokumenta javnosti, namreč po naši oceni ni tehten razlog, da bi se dokument o dogovorih med tožilstvi različnih držav smel prikriti javnosti. Lahko bi ga le, če bi bil označen kot zaupen.

Zdaj se je pokazalo, da je bila trditev tožilstva, ki se je izgovarjalo, da ni soglasja zunanjega ministrstva, celo neresnična.