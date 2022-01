Levji delež okužb je med otroki. Na kliniki povečali kapacitete. #video

Na Kliničnem oddelku za otroško hematologijo so že v začetku epidemije poskrbeli, da delo pri njih teče nemoteno in da ni logističnih težav pri morebitnih odložitvah zdravljenja otrok. "Na pediatrični kliniki smo vzpostavili rdečo cono, doslej pa obravnavali 25 otrok, ki so bili med intenzivnim zdravljenjem tudi okuženi z virusom sars-cov2. Pri vseh se je okužba razmeroma dobro iztekla, a smo pri nekaterih beležili dolgotrajno okužbo, saj se zaradi kemoterapij otroci virusa niso mogli znebiti," je o trenutnih razmerah na pediatrični kliniki povedala predstojnica kliničnega oddelka za otroško hematologijo in onkologijo Lidija Kitanovski. Strokovni direktor pediatrične klinike UKC Ljubljana Marko Pokorn pa je predvsem pozval svojce družin z novorojenci, naj ne hodijo v bolnišnico in ga raje pogledajo prek zoom-a.